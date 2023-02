Neverjetna zgodba: voznik taksija umrl, ona pa s hudimi poškodbami

Bruna Moura je tekačica na smučeh, ki ima za seboj nesrečno zgodbo. Brazilka je vseeno pokazala, da se s pravo voljo in željo da marsikaj narediti. Po vsej smoli, ki jo je lani doživela, se zdi, da so se ji stvari počasi vendarle začele postavljati na pravo mesto.

Ime Bruna Moura ljubiteljem športa verjetno ne pove kaj dosti, a 28-letna brazilska športnica ima žalostno zgodbo. Zdaj, kot kaže, prihaja nazaj v prave tirnice, potem ko je na sredinih kvalifikacijah (5 km) zasedla 9. mesto in se uvrstila na glavno tekmovanje svetovnega prvenstva v Planici. Štartala je tudi na četrtkovem šprintu v klasičnem slogu in na koncu zasedla 78. mesto. A bolj kot to je zanimiva njena lanska zgodba.

Huda nesreča in dolga rehabilitacija

Moura je namreč lani tik pred olimpijskimi igrami v Pekingu, ko je bila s taksijem na poti na letališče, doživela prometno nesrečo. Bilo je tako hudo, da je voznik taksija umrl, sama pa je utrpela hude poškodbe.

"Imela sem kar nekaj zlomov. Imela sem dolgo okrevanje, tako da sem lahko začela trenirati sredi novembra. Torej trenirala sem le tri mesece. Želela sem se čim prej vrniti. Celo nekoliko prekmalu, ker imam še vedno fizioterapijo stopala, a res sem se želela vrniti. Zdravniki so mi dejali, da če bolečine niso prehude, grem lahko na štart. Sprejela sem izziv. Trenerka mi je pripravila načrt za preživetje na 5-kilometrski razdalji," nam je uvodoma povedala Moura.

Tik pred štartom v Planici je skoraj planila v jok. Foto: Guliverimage

Deset sekund pred štartom je skoraj planila v jok

Od svetovnega prvenstva v Planici sama in tudi v njeni ekipi niso prav veliko pričakovali. Še najmanj, da se ji bo prek kvalifikacij uspelo uvrstiti na glavno tekmovanje. Želela si je le, da prečka ciljno črto in konča tekmo. Kot nam je razkrila, je bilo tik pred štartom zanjo zelo čustveno.

"Deset ali petnajst sekund pred štartom so na dan privrela vsa čustva in skoraj sem začela jokati. Takrat sem si nadela očala in se osredotočila. Ko sem končala tekmo, je bilo toliko čustev, da sem želela kričati ob vsem tem, kar se mi je dogajalo lani."

Bruna Moura je danes stara 28 let in upa na nastop na zimskih olimpijskih igrah 2026 (Milano Cortina). Foto: J. L.

Pričakovala je, da bo minuto za vsemi

Lani je bila zelo blizu nastopu na olimpijskih igrah, a so se njene sanje z že omenjeno prometno nesrečo razblinile. Pa želja po olimpijskih igrah v njej še vedno tli? "Glede na današnji rezultat (z njo smo se pogovarjali v sredo, op. p.), ki je bil povsem nepričakovan, sem bila druga od štirih brazilskih tekmovalk. Pričakovala sem, da bom četrta in da bom zadaj vsaj eno minuto. Ta rezultat je zame velika motivacija. Moje sanje so, da se uvrstim na olimpijske igre leta 2026. Borila se bom za to. Ta rezultat je pokazal, da sem še vedno druga Brazilka v ekipi. Torej sem dokazala, da zmorem. Zagotovo se bom borila za olimpijske igre leta 2026."

Si bo Brazilija spet priborila dve mesti?

Lani sta se na olimpijske igre uvrstili dve brazilski predstavnici. Zbrali so namreč dovolj točk, da je Brazilija dobila še dodatno mesto. Naša sogovornica verjame, da jim lahko še enkrat uspe. Dodatno kvoto bodo poskušali osvojiti na svetovnem prvenstvu leta 2025 in s tekmami na svetovnem pokalu.

Imela je tudi težave s srcem. Foto: J. L.

Brazilija ni država, ki bi bila ravno znana po teku na smučeh. In prava redkost je, da se kdo pri njih ukvarja s tem športom. Zanimivo je tudi, kako se je Moura srečala s tekom na smučeh. Pred tem se je resno ukvarjala z gorskim kolesarstvom. Ugotovili so, da ima težave s srcem, ki so danes na srečo odpravljene. Morala je iti na operacijo in pri tem ji je zelo pomagala 47-letna trenerka in sotekmovalka Jaqueline Mourao. Kot zanimivost lahko povemo, da je ta celo zmagala na sredinih kvalifikacijah v Planici.

Med čakanjem na operacijo je spoznala tekaške rolke. Postalo ji je všeč. Vzela jih je domov in trenirala bolj za zabavo, ko ni smela početi drugih stvari. Po uspešni operaciji srca se je vrnila k športu in h gorskemu kolesarjenju.

"A dejansko sem uživala na tekaških rolkah. Uspelo se mi je pridružiti brazilski ekipi, leta 2015 pa sem imela prvo tekmo v Evropi. Od takrat vseskozi tekmujem za Brazilijo. Videla sem, da imam pri teku na smučeh več možnosti, da tekmujem na olimpijskih igrah, kot pri gorskem kolesarstvu. Zato sem morala poskusiti."

Proga v Planici tekmovalkam in tekmovalcem predstavlja velik izziv. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na koncu se je razgovorila še o progi v Planici

Te dni jo na svetovnem prvenstvu v Planici čaka še kar nekaj tekem. Leta 2015 je že tekmovala na tej progi, a nam je priznala, da je od takrat minilo toliko časa, da se ni ničesar več spomnila. "Pravzaprav sem progo spoznala tri dni nazaj. Drugače je proga velik izziv. Če na spustih nisi previden, lahko padeš, kar se mi je zgodilo v kvalifikacijah. Pri vzponih pa moraš biti velik borec. Dobra proga je in všeč mi je," je še povedala naša sogovornica in z nasmehom odšla novim izzivom naproti.

