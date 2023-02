Najtežja odločitev, odrezati je moral Petra Prevca

Ob pogledu na dosežke slovenskih skakalcev na uradnem treningu na srednji skakalnici na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici imajo lahko v slovenskem taboru pred sobotno posamično preizkušnjo razlog za velik optimizem. Naši orli na čelu z Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem so blesteli. A niso imeli vsi zadovoljstva po koncu četrtkovega dne. Glavni trener je moral zaradi omejitev prostora v ekipi črtati Petra in Domna Prevca.

Če je bilo komu težko po četrtkovem dnevu na srednji skakalnici v Planici, je to zagotovo Peter Prevc. Pokazal je, da se zna zbrati za velika tekmovanja in naredil preskok v primerjavi z zadnjimi tekmami v svetovnem pokalu. Njegovi dosežki na treh trening skokih so bili 8., 13. in 14. mesto. A to ni bilo dovolj, da bi dobil mesto v ekipi za posamično tekmo na manjši napravi, na kateri bo lahko Slovenija nastopila s štirimi predstavniki.

Anže Lanišek, Timi Zajc in Žiga Jelar so imeli že pred prvenstvom nekaj bonusa, medtem ko se je med Petrom, Lovrom Kosom in Domnom Prevcem odločalo o zadnjem potniku. Lanišek in Zajc sta blestela na treningu in sta se pohvalila tudi z najboljšima dosežkoma. Preskok je naredil Kos, ki je presenetil samega sebe, potem ko je še pred prvenstvom govoril, da njegova raven skakanja ni takšna, da bi lahko konkuriral za mesto v ekipi na posamični preizkušnji. Na koncu mu je uspel veliki met in premagal je oba brata Prevc: "V skokih se lahko hitro vse obrne. Pokazal sem, da se da."

"Žal je bila zelo težka odločitev"

"Ni lahka odločitev. Najtežja odločitev do zdaj, ker je raven skakanja fantov zelo visoka. Timi in Anže na prvih mestih, Lovro vse skoke med šest, tudi Žiga s svojimi skoki med osem. In pa Peter blizu deseterice. Pet fantov. Pred štartom smo določili, da imajo trije prednost, četrti je Lovro Kos. Žal je bila zelo težka odločitev. Petra je bilo treba odrezati za jutri," je s cmokom v grlu govoril glavni trener Robert Hrgota: "Cmok bi imel kdorkoli. Da fantu rečeš, da ne more nastopiti ... Ne bi delal panike. Imamo še dve zelo pomembni tekmi na veliki skakalnici, na katerih ciljamo zelo visoko."

Peter Prevc bo misli že danes usmeril proti veliki skakalnici. Foto: Sportida / Gregor Valančič

Pred zabojnikom ob skakalnici je Hrgota po koncu treninga opravil pogovor z najstarejšim od bratov Prevc in mu povedal, kako se je odločil. In kako je slovenski skakalni šampion sprejel odločitev? "Prvi trenutki so najtežji. Pomembno je, da se bo umiril. Ve, da je zelo dobro pripravljen, kar je danes pokazal. S takšnimi skoki lahko konkurira na veliki skakalnici za medaljo, kar je želja, ki smo jo imeli zanj celotno leto. Ostati mora v ritmu, da pride drugi teden močan," je odgovoril prvi mož stroke.

Peter zadovoljen s skoki in razočaran, da mu ni uspelo priti v ekipo

Peter je bil razumljivo zadovoljen s svojimi skoki, saj je pokazal visoko raven, vendar je na svetovnem prvenstvu žal prostora le za štiri fantje v ekipi: "Sem zadovoljen s tem, kar sem pokazal, nisem pa zadovoljen, da ni bilo dovolj, da bi prišel v slovensko ekipo. Domen, Lovro in jaz smo imeli boj, Lovro je bil boljši od naju in si je zaslužil mesto. Premik sem naredil. V enem tednu sem ga naredil, odkar sem bil doma. Manjka pa še. V svetovnem pokalu bi moral biti kakšno stopničko višje, da bi bilo tu drugače."

Hrgoti je bilo težko črtati Petra Prevca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Skupaj z bratom bosta imela v petek v Kranju trening in bosta misli usmerila že proti Bloudkovi velikanki, kjer bosta v naslednjem tednu dve moški tekmi, posamična in ekipna.

Ne glede na vse pa imajo v slovenski moški skakalni reprezentanci razlog za optimizem za prvo posamično tekmo. Dosežki slovenskih orlov so trdna osnova za to. V igri bo medalja: "Zelo lepo, zlasti Timi je od Kulma stopnjeval. Na prvenstvo je prišel najbolj pripravljen. Všeč mi je, da je miren. Da verjame vase, kar je bila do zdaj težava. Tudi Anže je skakal zelo dobro, čeprav je imel smolo z zadrgo v ZDA, kjer je bila tekma specifična. Skoki so bili že tam na zelo visoki ravni. Zadnji teden smo res lepo izkoristili skakalnico v Kranju in tudi počitek. Veseli me, da sta prišla mirna v Planico. Lep uvod na uradnem treningu. Vidimo, da je konkurenca strnjena. Za odličja bo treba skakati vrhunsko, ampak verjamem, da imamo orožje."

1. trening skok

Mesto. Skakalec Daljava (m) Točke 1. LANIŠEK Anze 98.0 70.5 2. GRANERUD Halvor Egner 98.5 69.2 3. ZYLA Piotr 97.0 67.9 4. AMMANN Simon 98.5 67.8 5. KOS Lovro 98.5 67.6 6. ZAJC Timi 96.5 66.8 7. STOCH Kamil 99.5 65.6 8. PREVC Peter 98.0 65.0 ... 16. JELAR Žiga 97,5 62.2 23. PREVC Domen 95,5 59.8

2. trening skok

Mesto. Skakalec Daljava (m) Točke 1. ZAJC Timi 103.5 70 2. LANIŠEK Anze 100 69.8 3. GRANERUD Halvor Egner 100 67.6 4. WELLINGER Andreas 93 65.4 5. TSCHOFENIG Daniel 98.5 64.9 ... 8. JELAR Žiga 93 62.8 10. KOS Lovro 97.5 62.5 13. PREVC Peter 96 60.4 48. PREVC Domen 89 44.7

3. trening skok