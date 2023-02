Ema Klinec naslov predala Nemki, Slovenke razočarale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalka individualne tekme smučarskih skakalk na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici je Nemka Katharina Althaus, srebro je danes pripadlo Avstrijki Evi Pinkelnig, bron pa Norvežanki Anni Odine Ström. Slovenke so danes razočarale predvsem v prvi seriji, v kateri so se izločile iz boja za odličja. Naša najboljša skakalka je bila Nika Križnar na 11. mestu.

Smučarske skakalke so se na 43. nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici danes pomerile za odličja na srednji skakalnici, na kateri je naslov svetovne prvakinje branila Ema Klinec. Ta je v sredo zvečer zaradi težav s kolenom obiskala bolnišnico na Jesenicah, kjer so ji opravili magnetno resonanco, ki ni pokazala poškodbe, zato pa je imel veliko dela maser slovenske ekipe.

A Klinčeva je danes skakala, a se že v prvi seriji izločila iz boja za medalje. Bila je namreč šele 21. V prvi seriji se ni pretirano izkazala nobena od varovank glavnega trenerja Zorana Zupančiča, še najboljše je opravila Nika Križnar, ki po preboleni virozi še ni stoodstotna. Križnarjeva je bila po prvi seriji 18., v finalu pa je napredovala na končno 11. mesto in bila danes najvišje uvrščena Slovenka.

Nika Prevc je v finalu pridobila 12 mest in tekmo končala kot 17., Ema Klinec pa je majico svetovne prvakinje predala po 19. mestu. V finalu sta skakali še Katra Komar in Maja Vtič, zasedli sta 25. in 29. mesto.

Zanimiv pa je bil boj za naslov svetovnem prvakinje. Po prvi seriji je najbolje kazalo Norvežanki Anni Odine Ström, a sta jo v finalu na končno tretje mesto izrinili srebrna Avstrijka Eva Pinkelnig in zlata Nemka Katharina Althaus.

Skakalke v petek čaka trening za sobotno ekipno tekmo na srednji napravi, ekipna tekma bo v soboto.

Izidi, ženske, srednja skakalnica: 1. Katharina Althaus (Nem) 249,1 točke (98,5/97 m)

2. Eva Pinkelnig (Avt) 246,9 (96,5/100)

3. Anna Odine Ström (Nor) 246 (100/95)

4. Selina Freitag (Nem) 240,6 (97/98)

5. Thea Minyan Björseth (Nor) 239,3 (95/97,5)

6. Juki Ito (Jap) 229,3 (92,5/94,5)

7. Maren Lundby (Nor) 227,4 (94,5/94)

8. Nozomi Marujama (Jap) 227 (94/97)

...

11. Nika Križnar (Slo) 223,6 (92,5/95)

17. Nika Prevc (Slo) 212 (88/94,5)

19. Ema Klinec (Slo) 211 (90,5/91,5)

25. Katra Komar (Slo) 203,8 (88,5/89)

29. Maja Vtič (Slo) 199,2 (91/85,5)

...

