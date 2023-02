Zgrnili so se črni oblaki

Razočaranje po posamični tekmi na srednji skakalnici na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici je bilo v slovenski ženski reprezentanci razumljivo prisotno, saj so bila dekleta daleč od boja za medalje. Glavni trener Zoran Zupančič se je dotaknil vseh tegob, ki so nagajale slovenski ekipi, hkrati pa se zaveda, da bodo morali do sobote, ko bo ekipna preizkušnja, psihološko dvigniti dekleta, če bodo želela skočiti do želenega odličja.

Na enajstem mestu najdemo najboljšo Slovenko na posamični tekmi v Planici. Na njem je zapisano ime Nika Križnar. Skakalna šampionka bi bila prav gotovo višje na razpredelnici, če ne bi imela težav z boleznijo, ki jo je prikovala na posteljo in ji vzela ogromno moči. Stisnila je zobe in iz sebe iztisnila svoj maksimum.

Nika Prevc 17., Ema Klinec, ki je pred dvema letoma osvojila zlato odličje, 19., Katra Komar 25. in Maja Vtič 29. mesto so naslednje uvrstitve, ki niso navdušile slovenskih navijačev. Oteževalne okoliščine je imela še Ema, ki je bila večer pred tekmo zaradi bolečin v kolenu na pregledu na Jesenicah. Vse skupaj pa je tudi nanjo vplivalo, da ni bila prava.

"Nismo mogli nabrati polne mere motivacije"

Glavni trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič se je po koncu tekme v izteku srednje skakalnice v Planici v pogovoru z novinarji dotaknil posamične preizkušnje in na vprašanje, ali je bil to dan za v pozabo, dejal: "Verjetno dan za v pozabo. Za ekipo lahko rečem, da smo do danes upali, da lahko presenetimo. V tej želji so dekleta sploh pri prvem skoku konkretno grešila. Na prvenstvo nismo prišli brez težav. Veste, kaj se je dogajalo pred tem. Že celotno zimo imamo težave, pred prvenstvom je zbolela še Nika, včeraj je bila Ema na pregledu z magnetno resonanco, ker je čutila bolečine v kolenu. Danes se ni zbudila v redu. Na svetovnem prvenstvu moraš biti stoodstoten, imeti polno mero motivacije, ki je mi v zadnjem obdobju nismo mogli nabrati."

Ema Klinec je imela težave s kolenom. Foto: Sportida

"Kar je pozitivnega, je to, da je Nika Križnar zmogla in v finalu s polovico moči, ki jo še ima, pokazala dober skok. Kar konkretno je bolna. Ema zaradi bolečin ni mogla. Tovrstne težave v glavo prinesejo nekaj dvomov. Nekako ni mogla pokazati, kar je pokazala pred dvema letoma v Oberstdorfu. Za mlado Niko Prevc je bil to prvi nastop na članskem svetovnem prvenstvu. Pri drugem skoku je šla bolj sproščeno in naredila normalen skok. Katra Komar in Maja Vtič sta vsaka naredili po en skok, kar je premalo. Zbrati moramo misli in zgraditi pozitivno zgodbo do sobotne ekipne tekme. Ne vidim drugega kot to, da gremo v boj za medaljo tudi na ekipni tekmi. Treba bo pokazati najboljše skoke," je nadaljeval Zupančič.

"Hitro te ni"

Pred sezono so bila pričakovanja v skakalni reprezentanci visoka. Ob pogledu na domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici so se pojavljale misli o več medaljah. Pozimi so se začeli zgrinjati črni oblaki, ko se je poškodovala aktualna olimpijska prvakinja Urša Bogataj, nič drugače ni ob vseh težavah na začetku prvenstva.

Zoran Zupančič ni mogel biti zadovoljen po koncu četrtkovega dne. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Če začnem naštevati … Tega je bilo veliko. Od poškodbe gležnja Nike Križnar, bolečina se je lep čas vlekla, vsaj šest-, sedemkrat je zbolela. Potem poškodba Urše Bogataj, zdaj spet bolezen Nike, zdaj težave Eme s kolenom. Na prvenstvo nismo prišli s pozitivnimi mislimi. To nas je skrhalo. Posamezne skoke smo videli. Ni bilo tistega naleta, ki smo ga imeli pred Oberstdorfom in Pekingom, ko smo kot ekipa svoje nastope stopnjevali. To se dogaja. Nika se je v dobri volji umaknila. Umaknile so se tudi druge. Treba je pogledati tudi druge tekmovalke. Hitro te ni. Veliko tekmovalk je želelo medaljo in jim ni uspelo," je razložil Zupančič.

Njega in njegovo strokovno ekipo zdaj čaka veliko dela, saj bodo morali ob vseh težavah še psihološko dvigniti dekleta, da se bodo že v soboto na ekipni preizkušnji pokazala v boljši luči: "S tem ne moremo biti zadovoljni. Nekako bomo morali delati naprej, čim hitreje pozabiti. Danes so dobile izkušnjo, da se na silo ne da. To pride v telo. Verjetno same niso želele sploh na silo skakati. Sistem pred tekmo je bil tak, da je prišlo v glavo. Poleg vseh teh težav gremo naprej s programom, ki smo si ga zastavili. Jutri nas čaka uraden trening, na katerem bomo določili četrto tekmovalko za ekipno tekmo."