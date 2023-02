Neverjetna smola Slovenca. In to se mu zgodi doma.

1 / 71 2 / 71 3 / 71 4 / 71 5 / 71 6 / 71 7 / 71 8 / 71 9 / 71 10 / 71 11 / 71 12 / 71 13 / 71 14 / 71 15 / 71 16 / 71 17 / 71 18 / 71 19 / 71 20 / 71 21 / 71 22 / 71 23 / 71 24 / 71 25 / 71 26 / 71 27 / 71 28 / 71 29 / 71 30 / 71 31 / 71 32 / 71 33 / 71 34 / 71 35 / 71 36 / 71 37 / 71 38 / 71 39 / 71 40 / 71 41 / 71 42 / 71 43 / 71 44 / 71 45 / 71 46 / 71 47 / 71 48 / 71 49 / 71 50 / 71 51 / 71 52 / 71 53 / 71 54 / 71 55 / 71 56 / 71 57 / 71 58 / 71 59 / 71 60 / 71 61 / 71 62 / 71 63 / 71 64 / 71 65 / 71 66 / 71 67 / 71 68 / 71 69 / 71 70 / 71 71 / 71

Miha Šimenc je upravičil vlogo najboljšega slovenskega tekača na smučeh, potem ko se je v šprintu v klasični tehniki na koncu uvrstil na 22. mesto in dosegel svoj najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih. Uvrstitev bi bila lahko še boljša, če se mu pod nogami ne bi znašel tekač, zaradi katerega se je v trenutku znašel na tleh. Miha je bil namreč dobro na poti ter držal stik z najboljšimi v skupini. Tribune v Planici pa so v trenutku obnemele, saj je bilo ob padcu jasno, da je Logatčan končal današnje tekmovanje.

Jezi ga, ker mu ni uspelo vsega pokazati

"Naenkrat sem ga videl pod svojimi nogami in se nisem imel časa odzvati. Ravno sem želel napadati, saj sem čutil, da imam noge še v redu. Lahko bi pridobil še kakšno mesto. V trenutku, ko sem želel to narediti, se je nekdo znašel pod mojimi nogami," je sedmi sili razlagal zadnja leta naš najboljši slovenski tekač na smučeh in ob tem ni skrival svojega razočaranja.

"Če bi se boril do konca in bi bil peti, bi vsaj vedel, da sem se boril do konca. Zdaj pa imam grenak priokus, ker ne vem, kaj bi mi lahko uspelo. Jezi me, ker mi ni uspelo pokazati tega, kar znam. Všeč mi je bilo, da sem imel moč napadati na vrh vzpona, kjer vse pobira. Skupaj bi prišli na zadnji vzpon …"

Miha Šimenc si bo vzel nekaj časa za počitek. Foto: Grega Valančič/Sportida

Servisu vsa čast

Ob vsem tem Šimenc ni pozabil pohvaliti servisa, saj je dejal, da je imel ene najbolje pripravljenih smuči v svoji karieri. Ko je videl, da se je odpeljal mimo Norvežana, mu je bilo jasno, da so smuči vrhunske. "Vsa čast," sta bili besedi, namenjeni servisu.

Kljub nesrečnemu pripetljaju pa je zadovoljen, da je s trenerji v pravem trenutku ujel formo in da ni popustil pritisku, ki ga prinaša domače svetovno prvenstvo. Zdaj bo imel nekaj časa za počitek, potem ko v petek ne bo tekmoval v skiatlonu. V nedeljo ga čaka ekipni šprint, ko bo združil moči z Vilijem Črvom.

Vili Črv vseeno ni bil razočaran

V kvalifikacijah so nastopili še trije Slovenci. Vili Črv je bil 37., Anže Gros 52., Boštjan Korošec pa 63. Prvemu ni veliko zmanjkalo, da bi se uvrstil v izločilne dvoboje. "Mislim, da je bil zelo spodoben nastop. V tej sezoni mi malo zmanjka, da bi se uvrstil med najboljših trideset. Tudi zaostanek za Miho je bil takšen, kot sem pričakoval. Malo je grenkega priokusa. Vseeno nisem razočaran in sem lahko zadovoljen z današnji dnem. Kljub temu, da se mi danes ni uspelo uvrstiti med najboljših trideset, sem lahko zadovoljen," je povedal Vili Črv.

Pri tekačicah so se na prva tri mesta uvrstile Švedinje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri moških slavil Norvežan, pri ženskah švedsko "državno prvenstvo"

V moškem šprintu je na koncu slavil Norvežan Johannes Klaebo, drugi je bil njegov rojak Paal Golberg, tretji pa Francoz Jules Chappaz. Medtem smo pri ženskah videli švedsko "državno prvenstvo", potem ko so se na prva tri mesta uvrstile tri Švedinje. Prva je bila Jonna Sundling, druga Emma Ribom, tretja pa Maja Dahlqvist.

Eva Urevc ni bila zadovoljna s svojim četrtfinalnim dvobojem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Eva Urevc razočarana, a še vedno verjame

V ženski konkurenci je najboljšo uvrstitev dosegla Eva Urevc, ki je bila na koncu 27. Urevčeva je po izpadu v četrtfinalu razkrila, da je bila s kvalifikacijsko vožnjo zadovoljna, medtem ko je bila nad četrtfinalno razočarana.

"Ne zaradi tega, ker se nisem uvrstila naprej, ampak ker sem bila na repu skupine. Zaradi tega nisem imela niti priložnosti, da bi se borila za boljšo uvrstitev. Še vedno verjamem, da je moja pripravljenost zelo dobra. Mogoče mi snežne razmere niso bile pisane na kožo, ker tečem malo bolj na moč in potem na ta račun izgubljam energijo. Mogoče sem pogrešala malo bojevitosti," je povedala Eva Urevc.

Eva, ki jo v soboto čaka tekma v skiatlonu, je dejala, da takšne proge na tekmi svetovnega pokala letos še ni bilo, a ob tem poudari, da so imele vse tekmovalke iste pogoje na progi. Urevčeva na dober rezultat računa tudi na tekmi na razdaljah.

Anja Mandeljc Foto: Grega Valančič/Sportida

Na startu so bile še tri Slovenke Anja Mandeljc, Anita Klemenčič in Klara Mali. Kvalifikacije so končale na 45., 46., oziroma 58. mestu.

"Najprej zahvala navijačem, ki so prišli. Vzdušje je bilo izjemno in navijači so me res ponesli v zadnji vzpon. Sploh ne upaš popustiti, ker te navijači tako spodbujajo. Proga sama po sebi je bila še bolj zahtevna. Temperature so poskrbele, da se je proga že zelo kmalu predrla. Še posebej se je vdiralo v vzponih, zato je bilo še toliko bolj zahtevno," je po tekmi dejala Anja Mandeljc, ki več upov polaga v tekme v razdalji.

