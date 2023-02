Alarm pri Poljakih: Prvi mož oddaljen od skakalnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Takšen alarm je zadnje, kar so v rdeče-belem taboru pričakovali," so zapisali pri poljski TVP Sport in objasnili, da njihov najbolj vroči adut sezone Dawid Kubacki danes ne skače zaradi težav s hrbtom.

Kako resne so težave, zaradi katerih je izpustil tri četrtkove trening skoke, naj bi po treningu podrobneje pojasnil glavni trener Thomas Thurnbichler.

"Čakamo na signal Thomasa. Če Kubacki ne bo mogel skakati, bo prispela rezerva. Iz Poljske do Planice lahko pride v sedmih urah, zagotovo bomo lahko pripeljali šestega skakalca," je TVP povzel besede sekretarja Poljske smučarske zveze Jan Winkiel.

Poljaki imajo na srednji napravi - tekma je v soboto ob 17. uri - pravico nastopanja s petimi skakalci, saj naslov iz Oberstdorfa brani Piotr Zyla.