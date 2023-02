Slovenska veteranka: Vmes sem se izgubila, nato pa znova našla pravo tekmovalnost

Četrtek prinaša prvo končno skakalno odločitev 43. nordijskega svetovnega prvenstva v Planici, skakalke se bodo borile na srednji skakalnici. Med štirideseterico bo po zaslugi Eme Klinec, ki brani naslov svetovne prvakinje iz Oberstdorfa, pet Slovenk, medtem ko preostale reprezentance lahko računajo na največ štiri predstavnice.

Celotna peterica, na katero računa Zoran Zupančič, je uspešno prestala sredine kvalifikacije. Najbolj izkušena po stažu v slovenski vrsti je Maja Vtič.

"Če sem toliko časa vztrajala, bom tudi še to sezono, ki prinaša domače svetovno prvenstvo. Veliko sem vložila v to, da sem se spet priključila. Če bi se uvrstila na prvenstvo in na ekipno tekmo, bi uresničila svoje želje," je še pred sezono razmišljala 35-letnica. Želja, vsaj prvi del, se ji je uresničila, medtem ko se bo v ekipo za sobotno tekmo še poskušala uvrstiti.

Trenutno je na 33. mestu svetovnega pokala, v katerem je peta najvišje uvrščena Slovenka (pred njo je še Urša Bogataj, ki je zaradi poškodbe predčasno končala sezono, op. a.). Februarja je stopnjevala rezultate, na zadnjih treh tekmah je bila med petnajsterico, najvišje na 12. mestu, sredine kvalifikacije je končala na 13. mestu.

"Pomembno je, da se je premik zgodil"

"Zagotovo sem zadovoljna, da se stvari končno dobro obračajo, še bolj idealno bi bilo, da bi se to zgodilo prej, a pomembno je, da se je premik sploh zgodil. Upam, da bom vse skupaj stopnjevala, da bom na prvenstvu mirna, sproščena in da bom tam pokazala največ, kar znam," je z zadnjimi predstavami zadovoljna Vtičeva, ki pritiska domačega prvenstva ne čuti, "je pa tu neka pozitivna trema, ki jo bomo poskušali izkoristiti sebi v prid".

Slovenska veteranka ima v zadnjem času konstantno formo. "Če bi se zavihtela med 10 ali 15, bi bilo super." Foto: Guliverimage

Vmes se je izgubila, nato pa znova našla pravo tekmovalnost

Dolenjka je na članskem svetovnem prvenstvu prvič nastopila leta 2011 v Oslu, od takrat se je nabralo precej izkušenj, precej pa se je tudi spremenil ustroj ženskih skokov. "Od takrat se je v skokih marsikaj spremenilo, tudi ženski skoki so šli zelo naprej. Tudi sama sem se spreminjala, si nabrala izkušnje, se vmes tudi izgubila, zdaj pa sem v sebi znova našla pravo tekmovalnost, kar me veseli."

S kakšnimi cilji vstopa v prvenstvo na jesen kariere? "Glede na to, da se vse bolje počutim, si nekako želim stopnjevati. Do kod bom prišla, bomo še videli. Zadovoljna bi bila, če bi se uvrstila v ekipo za ekipno tekmo, da bi odskakala vse tekme na prvenstvu (na individualni tekmi na srednji skakalnici bodo imele Slovenke pravico do štirih tekmovalk, op. a.). Rezultatsko težko rečem. Če bi se mi uspelo zavihteti nekje med 10 ali 15, bi bil to tu super rezultat. Z velikimi tekmami nikoli nisem imela težav, vedno sem nekako bolje delovala na tekmi. Upam, da bo tudi v Planici tako. Zadovoljna sem s kvalifikacijskim skokom, ki je bil boljši kot tisti na treningu."

Vtičeva se v internih kvalifikacijah bori za mesto na sobotni ekipni tekmi.

Nika Prevc bo nastopila na prvem članskem svetovnem prvenstvu. Foto: Nik Moder/Sportida

Še dodaten zagon, ki ga že tako ni malo

Če je za Vtičevo kar nekaj prvenstev, pa je pred 18 let mlajšo Niko Prevc prvo člansko. Pred tremi tedni je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Whistlerju postala svetovna podprvakinja na srednji napravi in v bogato bero odličij z mladinskih prvenstev dodala še dve z (mešanih) ekipnih tekem. Teden zatem je v Hinzenbachu prvič v karieri skočila na oder za zmagovalke v svetovnem pokalu.

"Vse to mi je dalo še dodaten zagon, še več motivacije, ki je imam to sezono že tako zelo veliko. Upam, da bom še naprej ohranila sproščenost in da mi tudi na prvenstvu uspejo dobri skoki, Veliko mi pomeni, da sem lahko zraven na domačem prvenstvu. Obe skakalnici mi zelo ugajata in ju tudi zelo dobro poznam, ker tam pogosto treniramo," pravi Prevčeva. Nika Prevc bo nastopila na prvem članskem svetovnem prvenstvu. Foto: Sportida

Z rezultati se najstnica iz skakalne dinastije Prevc ne želi obremenjevati, priznava pa: "Že od malega si želim odličje s svetovnega prvenstva. Upam, da mi bo to uspelo že na tem prvenstvu na domačih tleh. Veselim se prvenstva pred domačimi gledalci."

Sredine kvalifikacije je končala na 25. mestu, po svojem nastopu pa imela mešane občutke: "Nisem ne zadovoljna, pa tudi ne nezadovoljna. Popravila sem nekatere napake, pa so se pojavile nove. Na treningih sem bila prezgodnja na odrivni mizi, v kvalifikacijah pa prepozna."

Posamična tekma se bo začela ob 17. uri. V Oberstdorfu so na prvih treh mestih končale Ema Klinec, Maren Lundby in Sara Takanaši.

Smučarski skoki na nordijskem prvenstvu v Planici (ženske) Četrtek, 23. februar

17.00 Individualna tekma, srednja skakalnica (HS 102) Sobota, 25. februar

12.15 Ekipna tekma, srednja skakalnica (HS 102) Nedelja, 26. februar

17.00 Mešana ekipna tekma, srednja skakalnica (HS 102)



Torek, 28. februar

18.30 Kvalifikacije, velika skakalnica (HS 138) Sreda, 1. marec

17.30 Individualna tekma, velika skakalnica (HS 138)

