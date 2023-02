Udarec ob nepravem času, slovenski reprezentant brez Planice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za 21-letnega slovenskega nordijskega kombinatorca Erazma Stanonika se je nordijsko svetovno prvenstvo v Planici končalo, še preden se je začelo. Na treningu si je namreč poškodoval koleno in že končal sezono.

"V petek sem na skakalnem treningu padel in si poškodoval koleno. Sprva smo mislili, da ni nič več kot le udarec, a današnji MR je pokazal drugače. Ni nič resnega, vendar dovolj, da moram izpustiti preostanek sezone. Težko se je sprijazniti z dejstvom, da ne bom mogel nastopiti na domačem svetovnem prvenstvu, ampak na žalost so tudi poškodbe del športa. Ekipi želim najboljše nastope in veliko užitkov v Planici. Upam, da se vidimo vsaj ob progi, če že ne na njej," je na svojem profilu na Instagramu zapisal nordijski kombinatorec Erazem Stanonik.

Slovenski nordijski kombinatorec je letos premierno okusil težo svetovnega pokala. Do točk se mu še ni uspelo prebiti, najvišje pa je bil na mešani ekipni tekmi v Estoniji, kjer je skupaj z Emo Volavšek, Silvo Verbič in Gašperjem Breclom pritekel ter priskakal sedmo mesto.