"Čas je, da enkrat udarim po mizi"

Miha Šimenc, zadnja leta naš najboljši tekač na smučeh, upa, da bo imel na svetovnem prvenstvu v Planici tisti kanček sreče, ki mu po navadi zmanjka na tekmah svetovnega pokala. Predvsem si želi priti na raven, kjer je že bil, in meni, da je čas, da tudi on udari po mizi.

Miha Šimenc je v preteklosti nanizal že nekaj izjemnih rezultatov, ki morda niso tako odmevali v športni javnosti. Nanj je tudi opozarjala naša nekdanja vrhunska tekačica na smučeh Petra Majdič. Logatčan je pred časom moral izpustiti celo sezono (2021), potem ko se je dolgo časa boril s poškodbo (diskus hernija, op. p.). Po operaciji mu ni bilo lahko. S svojima zagnanostjo in železno voljo se je letos vrnil med dobitnike točk, a želi si priti na raven, na kateri je nekdaj že bil. Planica, kjer bo potekalo nordijsko svetovno prvenstvo, je zagotovo ena izmed priložnosti. Šimenc je namreč v svoji karieri v šprintu zbral nekaj uvrstitev med najboljšo deseterico. Največji uspeh mu je uspel leta 2020 v švedskem Areju, kjer je bil sedmi. Presenetil pa je tudi na letošnji tekmi v Franciji, ko je na 20-kilometrski razdalji bil 28.

"Na moji poti gre vse bolj počasi." Foto: Nik Moder/Sportida

Letos ste se vrnili med dobitnike točk. Kako težko je do njih priti v svetovnem pokalu?

Da, to je bil osnovni cilj. Morda se sliši lahko, smešno ali kakorkoli že. Vendarle sem bil že sedmi na tekmi svetovnega pokala. Lahko povem, da ni lahko. Fantje vsako leto trdo trenirajo, dajejo svoj maksimum, in treba je biti zares 100-odstoten. Jaz sem zelo vesel in ponosen na te točke. Seveda si želim priti na raven, na kateri sem že bil. Torej nastop v polfinalu in ga preseči s finalom. Ali bo to že letos, ne vem. Trudim se in tako pač je. Na moji poti gre vse bolj počasi. Zelo sem se trudil in poskusil narediti svoj maksimum v Planici. Mogoče me bo sreča, ki mi zmanjka na svetovnem pokalu, res spremljala v Planici, da se mi bo vse poklopilo.

Razlike v moškem konkurenci so zelo majhne, kajne?

Res je. Najboljši tekmovalci so konstantni. Večina teh se uvršča v vrh oz. med prvih deset, potem pa je od desetega do 40. mesta vse zelo zgoščeno. Dva ali trije slabi odrivi, kakšen slabo odpeljan zavoj in si takoj zunaj trideseterice. Res sta potrebni osredotočenost in dobra priprava že v kvalifikacijah. V izločilnih tekih je treba imeti pogum in napadati. Vsi smo enako močni in čas je, da enkrat udarim po mizi in rečem, da se tudi sam lahko uvrstim v polfinale.

Bi lahko bila proga v Planici vaša prednost, glede na to, da jo dobro poznate?

Upam, da bo proga predstavljala prednost. Progo lahko treniraš, ampak če ti ta ne leži najbolje, ne more priti do tega, da bi bil zares boljši. Mi smo res naredili svoj maksimum. Upam, da bodo vsi navijači na moji strani in da se ne bom obremenjeval. Želim si, da bi mi to uspelo spremeniti v neko motivacijo in na koncu pokazati maksimum svoje kariere.

Torej bi bila uvrstitev v polfinale velik dosežek?

Zagotovo je to cilj, ki si ga želim doseči. Težko bo, sploh ker bo šprint v klasiki, kjer sem bil le enkrat v polfinalu. To je moj cilj, ki pomeni toliko kot za nekoga drugega medalja. "Ključno bo, da ne bo zlomljene opreme." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaj pričakujete v ekipnem šprintu?

Z Vilijem (Črv, op. p.) sva letos tekla že en zelo dober šprint, ampak ta ekipni šprint v Planici je izjemno, izjemno težak. Dober bo tisti, ki bo privarčeval največ moči. Ključno bo, da ne bo zlomljene opreme. Če nama bo uspelo priti skozi brez zapletov in z dobrimi predajami, potem lahko upam, da prideva v finale. Tam sva z Janezom (Lampičem, op. p.) že bila in vem, kako dober občutek je teči v finalu.

Kaj vas čaka še v zadnjih dneh pred začetkom prvenstva?

V zadnjih dneh pilimo formo. Pred tem smo naredili prave temelje s številnimi treningi. V zadnjem tednu imamo težke in kratke treninge, da se forma dvigne na najvišji možno raven. V četrtek pa bomo v šprintu pokazali, kaj znamo.

Treniramo doma, kar mi veliko pomeni, saj sem lahko zadnje trenutke z družino. Nato me čakata Planica in zaključek sezone. To mi daje mirnost. Zagotovo bo zadnji najtežji trening narejen na progah v Planici.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Letos ste na razdalji naredili najboljši rezultat. Kakšna so pričakovanja na tekmah na razdalji?

To so točke, na katere sem res zelo ponosen. Moram povedati, da so prišle nepričakovano. Pred tem se nisem uvrstil niti med petdeset najboljših, nato pa kar na 28. mesto. Tisti dan mi je šlo vse kot po maslu, a sam pravim, da ena lastovka še ne prinese pomladi. Ne moremo tako visoko računati na tekmah v razdalji. Jaz bom ostal realen in če se mi uspe približati tem rezultatom, bom zelo vesel. Tekma v razdalji je v prostem slogu, kar mi malo manj leži. Dal bom vse od sebe in to je to.

Kako bi ocenili zahtevnost prog v Planici?

So ene zahtevnejših prog, saj je kar nekaj vzponov, ki pa niso strmi, a zelo dolgi. Tu je pomembno, da najdeš pravi ritem in da v tem ritmu zdržiš od začetka do konca.

Torej je taktika na tej progi znana?

Da. Mislim, da tudi drugi ne bodo na tej progi preveč komplicirali. Tudi zavoji so tehnični. Veliko smo jih trenirali in upam, da jih obrnem sebi v korist.

Kaj za vas pomeni domače prvenstvo. Pritisk ali prednost? Miha Šimenc bo tekmoval na svojem tretjem svetovnem prvenstvu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Res smo veseli, da lahko štartamo v Planici. Ni veliko športnikov, ki imajo to možnost. Pritiska ne čutim, a bolj ko se bo tekma približevala, bolj bom nervozen. Moram povedati, da sem tudi na tem področju veliko delal. Upam, da mi bo to nervozo uspelo obrniti v pozitivnost. Torej, da mi bo koristila in me ne bo pokopala.

To je vaše tretje svetovno prvenstvo. Koliko pomenijo izkušnje iz preteklosti?

Da, to je moje tretje svetovno prvenstvo. Enega sem izpustil zaradi poškodbe. Vsako svetovno prvenstvo ti nekaj da. Iz vidika priprav, načina, kako se lotiti stvari. V Seefeldu sem bil zelo blizu in z nekaterimi rezultati sem bil zelo zadovoljen. Upam, da mi bo uspelo priklicati vse te občutke nazaj, jih prenesel v Planico in to še nadgraditi.

Letos vas trenira Norvežan Ola Vigen Hattestad , ki ima ogromno izkušenj in pet medalj s svetovnih prvenstev. Vam v zadnjih dneh pred prvenstvom daje kakšne koristne nasvete?

Ola je človek, ki se ne hvali s tem, kaj vse je dosegel. Vendar nam nasvetuje, a potem je od nas odvisno, koliko jih bomo upoštevali. Jaz sem človek, ki trenerju res zaupa 100-odstotno. Upoštevam ga do zadnje malenkosti in mislim, da to prinaša rezultate.

