Bitka s časom se ni izšla: Skandinavka brez Planice

Švedski ženski tabor se je na uvodnih tekmah svetovnega pokala smučarskih skokov veselil sploh prvih stopničk na tej ravni tekmovanja. Na te je skočila Frida Westman. 22-letnica je na uvodni tekmi zasedla četrto mesto, na drugi pa je na tretjem zaostala le za zmagovalko Evo Pinkelnig in Katharino Althaus.

Po finalnem doskoku je v kolenu začutila bolečino, upala je, da bo kljub tej že v začetku decembra tekmovala v Lillehammerju, a je tam ne bo. Westmanova se je po Wisli takoj vrnila v Trondheim, kjer živi in trenira. Na Norveškem je prestala prve preglede, po katerih so bili v švedskem taboru zaskrbljeni. Nadaljnje preiskave so pokazale, da si je znova poškodovala koleno, in sicer meniskus, težave pa imela tudi s križno vezjo, tako da je morala na operativni poseg.

Pozneje se je vrnila na treninge na skakalnico, se želela v tekmovalni ritem vrniti v Planici, a švedski tabor je sporočil, da mentalno ni pripravljena na vrhunec sezone.

V Wisli v družbi Katharine Althaus in Eve Pinkelnig. Foto: Guliverimage

"Nima smisla hiteti"

"To je bila tekma s časom. Fridini skoki so bili videti dobri, a še vedno se je počutila negotovo, tako da doskoki še niso najboljši. Osredotočeni smo na to, kar je zanjo dolgoročno najboljše. Želi si biti najboljša in lahko je. Za to ima dovolj časa in dobre pogoje. Ne bi bilo pametno hiteti in na prvenstvu mešati adrenalina z negotovostjo. Prepričan sem, da bi lahko Frida v Planici pokazala dobre skoke, a bi bilo vse skupaj povezano z negotovostjo in tveganjem. Tega si ne želimo. Svetovno prvenstvo 2025, olimpijske igre 2026 in prvenstvo 2027 so še vedno glavni cilji," so besede Andreasa Aréna, zadolženega za skoke pri švedski smučarski zvezi, povzeli pri skijumping.pl.

"Preden sem se poškodovala, je bil cilj kolajna v Planici, a tam me ne bo, zato gledam v prihodnost. Bolje, da pridem močna na naslednje prvenstvo, kot pa da se zdaj borim z veliko negotovostjo." Foto: Guliverimage

"Mentalno še nisem pripravljena"

"Počutim se vse bolje, a mentalno še nisem pripravljena dati sto odstotkov, kar je pogoj v smučarskih skokih, sploh na prvenstvih. Moram biti poštena do sebe, ne smem tvegati. Preden sem se poškodovala, je bil cilj kolajna v Planici, a tam me ne bo, zato gledam v prihodnost. Bolje, da pridem močna na naslednje prvenstvo, kot pa da se zdaj borim z veliko negotovostjo," pa je ob tem dodala Švedinja.

Kdaj se bo vrnila v tekmovalni ritem, še ni jasno, je pa mogoče, da bo v skakalni karavani znova na norveški turneji Raw-Air, ki bo po Planici.