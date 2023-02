Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skakalec Peter Prevc, ki mu je pred dnevi pripadla vloga zastavonoše na otvoritveni slovesnosti svetovnega prvenstva v nordijskih športih v Planici (21. februarja), je pustni konec tedna preživel oblečen v astronavta. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je imel za to poseben razlog.

"Ker mi skoki zadnje čase ne gredo prav dobro, sem poskusil, kako je s poleti. In ni slabo, skupaj s še enim astronavtom mi je uspelo poleteti v vesolje. Pa ne samo to, srečala sva tudi vesoljko in malega vesoljčka," je na Instagramu zapisal Peter Prevc, zraven pa objavil prisrčno fotografijo svoje družine v pustnih kostumih.

30-letni smučarski skakalec, ki bo na slovesnosti ob odprtju svetovnega prvenstva (21. februarja) nosil slovensko zastavo, bo v Planici nastopil na že svojem sedmem svetovnem prvenstvu.

Svetovno prvenstvo v Planici, ki se bo z uradnim odprtjem začelo 21. februarja, je osrednji tekmovalni dogodek za športnike v nordijskih disciplinah. 33-članska slovenska delegacija, ki bo tekmovala v smučarskih skokih, smučarskih tekih in nordijski kombinaciji, ima visoke cilje, še posebej v skakalnem delu, kjer se spogledujejo z medaljami. Dogajanje na prvenstvu bomo podrobneje spremljali tudi na Sportalu.

