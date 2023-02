Slovenija bo imela na domačem nordijskem prvenstvu v Planici kar 33-člansko reprezentanco, ki bo tekmovala v smučarskih skokih, smučarskih tekih in nordijski kombinaciji. Vse skupaj pa se bo z uradno slovesnostjo začelo 21. februarja, ko bo zastavonoša Peter Prevc.

Slovenska reprezentanca na SP v Planici: Nordijska kombinacija (8): Moški (5): Gašper Brecl, Matic Gerbajs, Erazem Stanonik, Matija Zelnik, Matic Hladnik;

Ženske (3): Ema Volavšek, Silva Verbič, Teja Pavec; Smučarski skoki (11): Moški (6): Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Domen Prevc, Peter Prevc, Lovro Kos;

Ženske (5): Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc, Maja Vtič, Katra Komar; Smučarski tek (14): Moški (7): Miha Šimenc, Vili Črv, Miha Ličef, Anže Gros, Jošt Mulej, Boštjan Korošec, Izidor Karničar;

Ženske (7): Eva Urevc, Anja Mandeljc, Neža Žerjav, Anita Klemenčič, Klara Mali, Nika Ljubič, Lucija Medja.

V preteklosti je bila pri zbiri zastavonoše takšna praksa, da je predstavnik za stike z javnostjo Tomi Trbovc na prizorišču prvenstva prisotne v kombiju povprašal, kdo si želi te vloge, a je venomer naletel na gluha ušesa. Po predlogu so nato glasovali, kdo bo imel tovrstno čast in hkrati obveznost. Tokrat se je odločil za drugačen pristop. Na uradni predstavitvi v hotelu Plaza v Ljubljani, kjer je manjkal le skakalec Žiga Jelar, ki bo ta konec tedna kot edini od A-reprezentantov nastopil v Romuniji, je predlagal Petra Prevca. Vsi predstavniki nordijske družine so soglasno podprli predlog, kar pomeni, da bo slovensko trobojnico 21. februarja nosil najstarejši predstavnik nordijske reprezentance.

Fotogalerija z novinarske konference (Foto: Nik Moder/Sportida)

1 / 124 2 / 124 3 / 124 4 / 124 5 / 124 6 / 124 7 / 124 8 / 124 9 / 124 10 / 124 11 / 124 12 / 124 13 / 124 14 / 124 15 / 124 16 / 124 17 / 124 18 / 124 19 / 124 20 / 124 21 / 124 22 / 124 23 / 124 24 / 124 25 / 124 26 / 124 27 / 124 28 / 124 29 / 124 30 / 124 31 / 124 32 / 124 33 / 124 34 / 124 35 / 124 36 / 124 37 / 124 38 / 124 39 / 124 40 / 124 41 / 124 42 / 124 43 / 124 44 / 124 45 / 124 46 / 124 47 / 124 48 / 124 49 / 124 50 / 124 51 / 124 52 / 124 53 / 124 54 / 124 55 / 124 56 / 124 57 / 124 58 / 124 59 / 124 60 / 124 61 / 124 62 / 124 63 / 124 64 / 124 65 / 124 66 / 124 67 / 124 68 / 124 69 / 124 70 / 124 71 / 124 72 / 124 73 / 124 74 / 124 75 / 124 76 / 124 77 / 124 78 / 124 79 / 124 80 / 124 81 / 124 82 / 124 83 / 124 84 / 124 85 / 124 86 / 124 87 / 124 88 / 124 89 / 124 90 / 124 91 / 124 92 / 124 93 / 124 94 / 124 95 / 124 96 / 124 97 / 124 98 / 124 99 / 124 100 / 124 101 / 124 102 / 124 103 / 124 104 / 124 105 / 124 106 / 124 107 / 124 108 / 124 109 / 124 110 / 124 111 / 124 112 / 124 113 / 124 114 / 124 115 / 124 116 / 124 117 / 124 118 / 124 119 / 124 120 / 124 121 / 124 122 / 124 123 / 124 124 / 124

"V čast mi je, da bom nosil zastavo. Bom pa to počel prvič," je dejal 30-letnik, ki ima največ medalj s svetovnih prvenstvih. Pohvali se lahko s posamičnim srebrom in bronom na prvenstvu v Predazzu leta 2013, bronast pa je bil tudi v Oslu na ekipni tekmi.

Prav na današnji dan pred devetimi leti je na olimpijskih igrah v Sočiju skočil do bronastega odličja na veliki napravi, sicer pa je na največjem zimskem dogodku osvojil že štiri medalje. Čeprav v zadnjem obdobju ni v najboljši formi, lahko pozitivno preseneti, v kar je prepričana tudi stroka. Nenazadnje je pokazal, da je lisjak v pozitivnem pomenu besede. Lani pred olimpijskimi igrami v Pekingu je bilo v zraku celo vprašanje, ali se bo uvrstil v ekipo za kvalifikacije, a je potem pravočasno odskočil in se nato boril celo za bronasto medaljo na srednji skakalnici. To mu je pred nosom speljal Dawid Kubacki oz., bolje rečeno, sodniki.

Pri skakalcih stresno že na treningu

In v skakalni del bo usmerjene največ pozornosti, saj so v tej sezoni tako skakalci kakor tudi skakalke že pokazali, da so se sposobni zavihteti na zmagovalni oder. Anže Lanišek, naš najboljši mož sezone, ki je na četrtem mestu v svetovnem pokalu in se lahko pohvali celo s tremi zmagami – pred dvema letoma je bil v Oberstdorfu na manjši napravi bronast –, Timi Zajc je bil drugi na letalnici na Kulmu in v zadnjem obdobju kaže dobro formo, Domen Prevc je bil tretji na Kulmu in je krepko dvignil skoke, Jelar je bil že peti, Peter Prevc šesti, Lovro Kos sedmi.

Anže Lanišek je najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu. Foto: Nik Moder/Sportida

Pri fantih bo že trening predstavljal stresni čas, saj bodo le štirje dobili priložnost v kvalifikacijah. Na olimpijskih igrah v Pekingu so naši skakalci dali vedeti, da so bili trening skoki za njih že tekma in so morali pokazati najboljšo raven skokov, če so si želeli zagotoviti mesto v ekipi.

"Morda smo vsi malce nestrpni, ker smo v pričakovanju prvenstva. Ko se bo začelo, si želim, da fantje pokažejo, kar kažejo že celotno sezono. Verjamem, da nam bo domače svetovno prvenstvo pomagalo, prav tako gledalci. Da bo domači teren naša prednost," izpostavlja glavni trener moške skakalne ekipe Robert Hrgota.

Vroča Ema, vprašaj pri Niki

Pri dekletih so apetiti še večji. V zadnjem obdobju je vroča tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala Ema Klinec, ki je nanizala kar štiri druga mesta. In prav zaradi nje bo Slovenija na srednji skakalnici lahko nastopila s petimi skakalkami, seveda če bodo vsa preostala dekleta našla pot skozi kvalifikacijske sito. Pred dvema letoma je namreč postala svetovna prvakinja, s čimer se pred začetkom prvenstva v Planici ne obremenjuje: "Samozavest narašča. Pred sezono sem na treningih dobro skakala. Vprašanje časa je bilo, kdaj se bo to pokazalo tudi na tekmah. Pripravljenost je super. Zadovoljna sem s tem. Domače svetovno prvenstvo je dodaten cilj."

Nika Križnar in Ema Klinec sta v tej sezoni pokazali največ od slovenskih skakalk. Foto: Nik Moder/Sportida

Če se ne bi nesrečno poškodovala Urša Bogataj, bi slovenska reprezentanca kandidirala za zlato medaljo na ekipni ženski tekmi. Slovenke ljubitelje skokov pa zagotovo zanima, v kakšnem stanju je Nika Križnar, ki se je v zadnjem obdobju izgubila in se odločila, da se za nekaj časa umakne iz karavane smučarskih skokov.

Nika se je priključila bratom

"Upam, da bo šlo le še gor. Pripravljam se že. Z razlogom sem izpustila zadnje tekme. Fokus je na svetovnem prvenstvu. Cilj je, da bi osvojila medaljo. Najpomembneje mi je, da ekipa deluje," pravi lastnica velikega kristalnega globusa iz sezone 2020/21.

Glavni trener ženske repreznentance Zoran Zupančič kljub poškodbi Urše Bogataj ohranja visoke cilje. Foto: Nik Moder/Sportida

Naslednja v vrsti, ki je stopila na zmagovalni oder, je mlada Nika Prevc. Na zadnji postojanki svetovnega pokala v Hinzenbachu se je razveselila tretjega mesta. Tako je po bratih Petru, Domnu in Cenetu tudi sama stopila na stopničke v svetovnem pokalu, s čimer nadaljuje uspešno skakalno dinastijo družine Prevc.

"Ekipa se je letos delno spremenila. Morda tudi ženski smučarski skoki. Pet deklet je pokazalo, da so lahko močna. Cilji so visoki, čeprav se je Urša poškodovala. Morda ekipno ne, vendar lahko tudi tam presenetimo," poudarja glavni trener Zoran Zupančič.

Ema s težavami, tekaška družina najštevilčnejša

O medalji je na začetku sezone govoril tudi prvi mož stroke v nordijski kombinaciji Goran Janus. Najbolj trofejni slovenski trener je imel trdno osnovo, saj je Ema Volavšek v pretekli zimi skočila in pritekla na zmagovalni oder. Letos nanj še ni prišla, nekaj težav pa ima tudi s hrbtom: "Pri fantih želimo izboljšati uvrstitev s prejšnjega prvenstva v Oberstdorfu. Gašper Berlot je bil tam 25. Letos je prvič dobil točke svetovnega pokala. Celotna ekipa je zelo mlada, daleč najmlajša na prvenstvu. Pri dekletih imamo orožje. Trenutno smo v širšem krogu favoritov za medalje. Poškodba nas je malenkostno oddaljila v tem trenutkov, a upam, da bo v redu."

Ema Volavšek je imela v zadnjem obdobju nekaj težav s hrbtom, sicer pa spada v širši krog favoritinj za odličje v nordijski kombinaciji. Foto: Nik Moder/Sportida

Pri tekih, ki bo imelo najštevilčnejšo zasedbo in bo štelo kar 14 tekmovalcev in tekmovalk, tako visokoletečih ciljev nimajo. Največje orožje je Eva Urevc, ki je v tej zimi pozitivno presenetila tudi na daljših razdaljah: "Na vseh tekmah je mogoče nekaj pričakovati. Tudi na razdaljah imam visoke želje. Upam, da je forma prava in da se bo do Planice še stopnjevala."

"Naša ekipa šteje sedem fantov in sedem deklet, mešanica izkušenih in mladih. Mislim, da je pomembno, da damo mladim priložnost, da izkusijo tovrstno tekmovanje. Upam, da bodo dobili izkušnje za prihodnost. Imamo izkušene tekmovalce, ki imajo svoje cilje. Z moje strani je najpomembneje to, da bodo pokazali najboljše predstave v Planici," pa je dejal glavni trener tekaške ekipe Ola Vigen Hattestad.