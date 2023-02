Organizator za Planico 2023 ni zaprosil za soglasje za parkirišča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Planici se dogajajo zadnje priprave na nordijsko svetovno prvenstvo. Senco na planiški praznik pa po pisanju portala N1 mečejo začasna parkirišča za potrebe SP, ki so jih organizatorji zgradili na vodovarstvenem območju, nekatera na trajno zavarovanih kmetijskih zemljiščih, druga pa na naravnih vrednotah, kot je ledeniška morena.

Kot poroča portal, bi organizacijski odbor za te posege potreboval naravovarstveno soglasje, a zanj sploh ni zaprosil. Primer je pod drobnogled vzela gradbena inšpekcija, kmetijski inšpektorji pa so že odločili, da gre za nedovoljene posege.

"Bodimo najbolj trajnostni na največjem prvenstvu pri nas do sedaj," portal N1 povzema izjavo nekdanje ministrice, pristojne za področje športa, Maje Zalaznik, zdaj predsednice strateškega sveta OK Planica z uradne predstavitve projekta, ki je napovedala "sodelovanje z lokalnimi organizacijami, na primer kulturnimi, okoljskimi ...".

Prav prometni režim naj bi v veliki meri pripomogel k zeleni Planici, po pisanju omenjenega portala pa se je problematika le preselila iz ledeniške doline nekaj kilometrov nižje. Županja Kranjske Gore Henrika Zupan trdi, da organizacijski komite z občino ni sodeloval in za naravovarstveno soglasje ni zaprosil.

Z začasnimi parkirišči se ukvarja gradbena inšpekcija

Predsednica Društva za naravo - Jalovec in domačinka Polona Petrovič Erlah, magistrica znanosti na področju varstva naravne dediščine, dodaja: "Prebivalci smo prestrašeni, kaj se bo zgodilo z našimi vodnimi viri, sprašujemo se, kako je mogoče, da nihče ne zaustavi tega početja. Nemočno smo opazovali, kako se je najprej začelo uničevanje kmetijskih zemljišč v Podkorenu, čez dva dneva se je preselilo v Rateče v bližino Zelencev in nato naprej."

Dve začasni parkirišči sta na območjih, ki imata status naravne vrednote. "Poseg na Ledinah vsaj za zdaj ni velik. Odstranili so zgornjo plast zemlje, kar pomeni, da je uničena vegetacija. Posledica je lahko vnos invazivnih tujerodnih vrst," portal N1 povzema vodjo območne enote Zavoda za varstvo narave Kranj Sonjo Rozman. Uničuje se tudi morena planiškega ledenika.

Zdaj se z začasnimi parkirišči ukvarja gradbena inšpekcija, ki je prvo prijavo dobila oktobra lani in uvedla kar štiri inšpekcijske postopke.

Generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Šušteršič je za STA pojasnil, da po dogovoru z odvetniki ne more komentirati podrobnosti. Opozoril pa je, da občina ni poskrbela za parkirna mesta med SP.

Organizacijski odbor se je gradnje zato jeseni lotil sam, a nikakor ne drži, da se o lokacijah ne bi posvetovali z občino in upravno enoto Jesenice. Prav tako verjame, da so vsi posegi v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.