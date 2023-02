Le še dober teden je do začetka 43. nordijskega svetovnega prvenstva, na katerem bo med 22. februarjem in 5. marcem več kot dva tisoč športnikov in športnic tekmovalo v smučarskih skokih, smučarskih tekih in nordijski kombinaciji. Pred prvenstvom in med njim bo veljal poseben prometni režim, od danes je tako Planica že zaprta za dostop z osebnim vozilom.

Svetovno nordijsko prvenstvo, ki ga bo prvič gostila Slovenija, je tik pred vrati. Smučarski skakalci in skakalke, smučarski tekači in tekačice in nordijski kombinatorci in kombinatorke odštevajo dneve do prvih tekmovanj. Ta se bodo začela 22. februarja, končala pa 5. marca.

Poseben režim za dostop do Planice

V tem času in že teden prej bodo v okolici Planice veljala posebna pravila. Iz Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da je od danes, 13. februarja, Planica že zaprta za dostop z osebnim vozilom.

"Cesta Rateče–Planica bo od krožišča v Ratečah od 13. 2. zaprta za promet. Do 18. 2. bomo omogočili pešcem še dostop do Planice in doma v Tamarju. Od 18. 2. velja enak režim zapore tudi za pešce oziroma bo na območje mogoče vstopati samo z akreditacijo, po 22. 2. pa tudi z vstopnicami," je o režimu dejal vodja logistike OK Planica Jure Ajdišek.

Podrobni napotki, kako v tem času do Planice, so na spletni strani organizatorja.

Nekatere tekaške proge bodo zaprte še pred svetovnim prvenstvom, med njim pa bo omogočen tek v Ratečah od Ledin do Ponce. Foto: Vid Ponikvar

Zapirajo se tudi nekatere tekaške proge

Spremembe bodo tudi na tekaških progah v okolici Nordijskega centra Planica. "Dragi obiskovalci Planice in ljubitelji teka na smučeh. V tednu, ki prihaja, bo tek še vedno mogoč, teči bo mogoče tudi v dolino Tamar. Bodo pa nekatere proge v NC Planica že zaprte zaradi prihajajočega SP. V obdobju tekmovanja od 20. 2. do 5. 3. bodo proge v Planici zaprte, tek bo omogočen v Ratečah od Ledin do Ponce (meje z Italijo). Proga bo urejena vsak dan," so zapisali pri NC Planica.