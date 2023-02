Planica bo med 21. februarjem in 5. marcem gostila 43. nordijsko svetovno prvenstvo, na katerem bodo podelili 24 kompletov odličij v smučarskih skokih, smučarskih tekih in nordijski kombinaciji.

Planica bo med 21. februarjem in 5. marcem gostila 43. nordijsko svetovno prvenstvo, na katerem bodo podelili 24 kompletov odličij v smučarskih skokih, smučarskih tekih in nordijski kombinaciji.

Na 51. kongresu Mednarodne smučarske zveze 17. maja 2018 v Grčiji so delegati organizacijo nordijskega svetovnega prvenstva 2023 zaupali Planici, ki je pred tem za gostiteljstvo kandidirala trikrat (v letih 2017, 2019, 2021).

Velik dan za slovensko smučanje

"Kandidatura, ki je trajala štiri obdobja, je v četrto le bila uspešna. Verjamem, da bomo dokazali sebi, svetu in vsem ljubiteljem teh športov, da znamo organizirati dogodke na najvišji ravni in da bomo s tem še enkrat pokazali, da je majhnost le v glavah in ne v srcih ter v tem, kar delamo. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani," je ob podelitvi gostiteljstva takrat dejal predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar in dodal, da je to velik dan za slovensko smučanje.

To bo 43. svetovno nordijsko prvenstvo, prvič ga bo gostila Slovenija, potekalo pa bo med 21. februarjem, ko bo odprtje, in 5. marcem.

Več kot dva tisoč športnikov iz več kot 60 držav

Na nordijskem svetovnem prvenstvu bo nastopilo več kot dva tisoč športnikov in športnic iz več kot 60 držav, ki se bodo v smučarskih skokih, smučarskem teku in nordijski kombinaciji potegovali za 24 kompletov odličij.

Smučarski skoki – 7 tekem V smučarskih skokih bodo podelili sedem kompletov odličij. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tekme v smučarskih skokih, na katerih bodo podelili sedem kompletov odličij, bodo potekale na srednji skakalnici (HS 102) in Bloudkovi velikanki (HS 138). Ženske Individualna tekma, srednja skakalnica (HS 102) – 23. februar

Ekipna tekma, srednja skakalnica (HS 102) – 25. februar

Individualna tekma, velika skakalnica (HS 138) – 1. marec Moški Individualna tekma, srednja skakalnica (HS 102) – 25. februar

Individualna tekma, velika skakalnica (HS 138) – 3. marec

Ekipna tekma, velika skakalnica (HS 138) – 4. marec Moški in ženske Mešana ekipna tekma, srednja skakalnica (HS 102) – 26. februar

Smučarski teki – 12 tekem V smučarskih tekih bodo podelili največ, 12, kompletov odličij. Foto: Printscreen Ženske Sprint, klasika – 23. februar

Skiatlon, 7,5 km – 25. februar

Ekipni sprint, prosto – 26. februar

Posamično, prosto, 10 km – 28. februar

Štafeta, klasika, prosto, 4 x 5 km – 2. marec

Skupinski štart, klasika, 30 km – 4. marec Moški Sprint, klasika – 23. februar

Skiatlon, 15 km – 24. februar

Ekipni sprint, prosto – 26. februar

Posamično, prosto, 15 km – 1. marec

Štafeta, klasika, prosto, 4 x 10 km – 3. marec

Skupinski štart, klasika, 50 km – 5. marec