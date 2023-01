Han: Športu vrniti, kar nam daje vrsto le. Ničesar ne bomo delali na svojo roko.

Vladna reorganizacija ministrstev bo prinesla veliko dobrega gospodarstvu, turizmu in športu, ki so odslej prvič pod isto streho, je prepričan minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. "Športu želimo vrniti, kar nam daje že vrsto let," je izpostavil na novinarski konferenci in napovedal, da bodo skozi panogo krepili promocijo države.

V slovenskem športu že leta opozarjajo, da sofinanciranje športa iz javnih virov daleč zaostaja za mednarodnimi uspehi. Sredi lanskega poletja so v Planici na javni okrogli mizi predstavniki vseh političnih strank, ki so nato sodelovale na državnozborskih volitvah, obljubili podvojitev sredstev za delovanje športa iz državnega proračuna na 52 milijonov evrov.

"Pred volitvami vsi vse obljubljajo. Ta čas res nimamo najbolj spodbudnih številk. Letos bomo začeli, namenili več sredstev, da bi v nekaj letih prišli do 50 milijonov evrov na leto za izvajanje programov ter še dodatnih 30 milijonov za infrastrukturo," je na današnji novinarski konferenci napovedal Han.

Sodelovali bodo s športno stroko

Glede izvedbe zakonodajnih, drugih pravnih in vsebinskih predlogov, izteka se tudi desetletni nacionalni program športa, pa je dejal, da bodo pri tem sodelovali s športno stroko. "S tistimi, ki vodijo slovenski šport, pa tudi s strokovnim svetom vlade za šport, ki se bo zbral danes na ustanovni seji in v katerem so športni strokovnjaki. Ničesar ne bomo delali na svojo roko," je dodal minister.

Navedel je, da bodo s štirimi stebri potencial športa, ki združuje vse slovenske prebivalce, še povečali. Eden od stebrov je vlaganje v športno infrastrukturo, povezati želijo tudi mrežo aktivnih zelenih turističnih destinacij. Bolj jasno želijo načrtovati in podpirati organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev pri nas. "Da ne bo šlo to preko poznanstev, saj vse, kar damo v šport, kot tudi v kulturo, dobimo trikrat nazaj," je pojasnil Han.

Planica bo od 21. februarja gostila nordijsko svetovno prvenstvo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Planico bo spremljalo več kot 450 milijonov posameznikov iz 90 držav po svetu

Kot enega od večjih športnih dogodkov je Han izpostavil prihajajoče svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici 2023. "Preko medijev bo dogodek spremljalo več kot 450 milijonov posameznikov iz 90 držav po svetu. Takšnih priložnosti za promocijo države in našega gospodarstva enostavno ne moremo izpustiti," je poudaril.

V svetovno prvenstvo so osredotočeni tudi na Slovenski turistični organizaciji (STO). Po besedah direktorice Maje Pak gre za največjo športno prireditev v zgodovini Slovenije, STO pa bo prevzela aktivno vlogo z intenzivno promocijo in izvedbo številnih spremljevalnih dogodkov.

"Znamko I Feel Slovenia bomo med drugim izpostavili na štartnih številkah ter na najbolj vidnih mestih tekmovalnih prizorišč, ob podelitvah medalj in na novinarskih konferencah," je izpostavila. Priložnosti za promocijo Slovenije bodo po njenih besedah tudi druge športne prireditve, kot so olimpijski festival evropske mladine, evropsko prvenstvo v košarki za ženske ter Dirka po Sloveniji.

"Smo narod izjemnih športnikov, tako v individualnih športnih panogah kot skupinskih športih." Foto: Katja Kodba/STA

"Narod izjemnih športnikov, tako v individualnih športnih panogah kot skupinskih športih"

V začetku februarja bo STO objavila tudi nov javni poziv za prireditelje mednarodnih športnih tekmovanj v Sloveniji, na katerih bo potekala promocija slovenskega turizma in znamke I Feel Slovenia.

Da so športniki prvi, ki ponesejo ime Slovenije v svet, in tako naši največji ambasadorji, je na novinarski konferenci izpostavila tudi v. d. direktorice vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman. "Smo narod izjemnih športnikov, tako v individualnih športnih panogah kot skupinskih športih," je poudarila in dodala, da so športniki že večkrat poskrbeli, da je svet spoznal Slovenijo.

Veliki športni dogodki pomembni tudi za podjetništvo

V. d. direktorja agencije Spirit Rok Capl je izpostavil pomen velikih športnih dogodkov tudi za podjetništvo. "Na zimsko-športnih dogodkih bomo poskrbeli za celovito predstavitev slovenskega poslovnega okolja, poslovno mreženje in promocijski material, na nekaterih pa bodo organizirali tudi poslovne dogodke," je napovedal.

Rok Capl je izpostavil pomen velikih športnih dogodkov tudi za podjetništvo. Foto: Kaja Kodba/STA

"Pripravljeni smo na nove izzive in pozitivno stopamo na pot, ki ji z ekipo verjamem," je povedal Han. Spodbujali bodo razvoj vrhunskih športnikov od otroških let naprej in vlagali v trenerje. Povečati nameravajo tudi možnost ukvarjanja s športom za vse prebivalce in vse generacije.

Pod okriljem reorganiziranega ministrstva bosta sicer le vrhunski šport in šport za vse. Z novim ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, ki ga vodi dosedanji državni sekretar Darjo Felda, bo še naprej šolski šport. Dosedanji šolski minister Igor Papič, pod njegov resor je doslej sodil šport, bo skrbel za ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Pri slednjem velja opozoriti na dolgoletna prizadevanja športne sfere, da pride športna vzgoja spet nazaj na fakultete. Han je napovedal sodelovanje z obema ministrstvoma.