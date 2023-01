Matjaž Han po novem tudi minister za šport

"Odločitev, da šport prvič v zgodovini naše države povežemo z gospodarstvom in turizmom, je prelomna in jo razumem kot izziv," pravi novi minister za področje športa Matjaž Han.

Z reorganizacijo vlade se spreminja tudi ime gospodarskega ministrstva, kateremu je bilo priključeno področje športa, so sporočili z ministrstva. Novo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo še naprej vodil minister Matjaž Han. V nadaljevanju mandata se je zavzel za ohranitev dialoga med državo, gospodarstvom, zaposlenimi, civilno družbo in lokalno skupnostjo ter za povečanje sinergij znotraj treh stebrov ministrstva: med gospodarstvom, turizmom in športom.

Minister Han je na predstavitvi v državnem zboru pretekli teden poudaril pomen vključitve športa v gospodarsko ministrstvo: "Odločitev, da šport prvič v zgodovini naše države povežemo z gospodarstvom in turizmom, je prelomna in jo razumem kot izziv in odlično priložnost za nadaljnji razvoj in utrditev Slovenije med najuspešnejšimi državami."

Ob tem je poudaril multiplikativne učinke povezave turizma in športa: "Verjamem, da lahko z jasnimi cilji, z učinkovitim akcijskim pristopom in z dobrim sodelovanjem dosežemo velike preboje. Vse svoje načrte lahko strnem v eno sporočilo: naredil bom vse za nove zmage slovenskega gospodarstva, turizma in športa."

Han: Sodelovanje, razvojni preboj, upravljanje virov

Minister Han je poleg sodelovanja z vsemi izpostavil še prenovo zakonodaje s ciljem izboljšanja pravnega okvira za učinkovito delovanje ter razvojni preboj gospodarstva, turizma in športa, namerava pa se posvetiti tudi učinkovitejšemu upravljanju vseh razpoložljivih razvojnih virov.