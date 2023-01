Minister Han: Vesolje je gospodarski sektor prihodnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han se je danes srečal s predsednikom Italijanske vesoljske agencije Giorgiom Saccoccio. Strinjala sta se, da bo področje vesolja vse pomembnejše tudi na gospodarskem področju. Pri tem je po njunih ocenah še veliko priložnosti tudi za sodelovanje med slovenskimi in italijanskimi podjetji.

Han je vesolje označil za sektor prihodnosti, ki bo gospodarskim družbam prinesel številne nove priložnosti. "Slovenija je lani povečala sredstva za vesoljsko tehnologijo, saj se zavedamo, da se vsa vložena sredstva večkratno povrnejo v družbo in gospodarstvo," so njegove besede v sporočilu za javnost povzeli na ministrstvu.

Dobro slovensko-italijansko gospodarsko sodelovanje

Potrdil je, da bo ministrstvo tudi v prihodnje podpiralo razvoj sektorja. Prepričan je, da bo današnji dogodek potrdil dobro gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Italijo ter še razširil področja sodelovanja.

Saccoccia se je strinjal, da imata Slovenija in Italija na področju vesolja še veliko možnosti za razširitev in poglobitev sodelovanja. "Ključno je, da institucije z medsebojnim sodelovanjem ustvarijo podlago za gospodarske aktivnosti," je dejal v izjavi za STA ob robu slovensko-italijanskega poslovnega foruma.

Forum, ki sta ga v Ljubljani pripravila gospodarsko ministrstvo in italijanska vesoljska agencija, je bil sicer namenjen iskanju priložnosti za nova partnerstva in krepitvi že obstoječih med slovenskimi in italijanskimi podjetji, ki delujejo na področju vesoljskega sektorja.

O slovenskih podjetjih na področju vesolja

Udeležence sta pozdravila državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež in veleposlanik Italije v Sloveniji Carlo Campanile. Saccoccia in vodja slovenske delegacije pri Evropski vesoljski agenciji Tanja Permozer pa sta predstavila dosedanje delo italijanske vesoljske agencije in Slovenije.

Frangež je izpostavil, da so možnosti za sodelovanje z italijanskimi podjetji in razvojnimi institucijami predvsem na področju opazovanja Zemlje, splošnih tehnologij, satelitskih tehnologij, umetne inteligence, miniaturizacije in zemeljskih postaj. "Slovenska podjetja, ki delujejo na področju vesolja, postajajo pomemben igralec v svetovnem merilu, na kar smo izjemno ponosni," je dejal.

Med podjetji, ki so se predstavila na dogodku, sta SkyLabs, ki je lani izstrelil svoj drugi satelit, in Space SI, katerega satelit Nemo HD je prvi evropski satelit z videom v vesolju.

Sodelovanje z italijansko vesoljsko agencijo

Predstavila so se še podjetja, ki izdelujejo miniaturne hladilne sisteme, visokohitrostne podatkovne naprave, visokotehnološke mobilne konstrukcije, napredne komunikacijske sisteme, robotske konstrukcije in magnete, ter podjetja s sposobnostmi obdelave velikih podatkovnih sistemov in s tridimenzionalnim tiskom inovativnih materialov.

V okviru foruma so potekala tudi dvostranska srečanja posameznih podjetij in institucij z namenom nadgradnje obstoječega sodelovanja oziroma vzpostavitve novega. Italijanska delegacija je obiskala tudi slovenski podjetji Dewesoft in Cosylab.

Gospodarsko ministrstvo je z italijansko vesoljsko agencijo leta 2021 podpisalo pismo o nameri za sodelovanje na področju miroljubne uporabe vesolja. Italija je namreč ena od pomembnejših držav na področju vesolja v Evropi in je med ključnimi državami, s katerimi želi Slovenija okrepiti dvostransko sodelovanje na področju vesolja, so dodali na ministrstvu.