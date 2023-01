Han: Gospodarstvo je v dobrem položaju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomembno se mu zdi predvsem vzdrževati pogoje za dobro poslovanje gospodarstva. "Treba je spremljati stanje v posameznih panogah, saj vse ne bodo enako prizadete," je dejal Matjaž Han in pojasnil, da se na ministrstvu močno zanašajo na informacije, ki jih dobivajo od gospodarskih zbornic, saj se tako lahko po potrebi odzovejo.

Kandidat za ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je uspešno prestal zaslišanje pred odborom DZ za gospodarstvo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo deset poslancev, nihče ni bil proti. Gospodarsko ministrstvo se bo z reorganizacijo vlade preimenovalo v ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, kar se Matjažu Hanu zdi prelomno. "S povezavo teh treh stebrov lahko naredimo veliko sinergijskih učinkov," je poudaril na zaslišanju pred matičnim odborom DZ za gospodarstvo.

Han se je v uvodu današnje predstavitve dotaknil prve polovice mandata in med poglavitnimi dosežki izpostavil intenzivno sodelovanje z gospodarstvom, odpravo kronične zamude pri implementaciji evropske zakonodaje in pomoč gospodarstvu pri premagovanju energetske krize.

Ob vstopu v novo leto so po njegovih besedah pričakovanja visoka. Govori se o recesiji in raznih katastrofah. "Vse napovedi kažejo na zahtevno leto. Sem po naravi optimist, zato ne bom tekmoval v črnih scenarijih. Razumem pa, kaj je moja naloga. Okoliščin, ki od zunaj prinašajo negotovost, ne morem spremeniti. Lahko pa poskrbimo za to, da bomo dobro pripravljeni," je dejal.

"Gospodarstvo je v dobrem položaju"

Po Hanovi oceni je sicer gospodarstvo danes v razmeroma dobrem položaju. Podjetja še vedno razpolagajo z visoko likvidnostjo, vemo pa, da se naročila zmanjšujejo, je dejal in obljubil, da ministrstvo gospodarstva "ne bo pustilo samega".

S spremembami zakonodaje nameravajo izboljšati poslovno okolje, zmanjšati administrativne ovire, izboljšati učinkovitost postopkov in spodbujati transformacije podjetij.

Poudaril je tudi krepitev partnerstva med podjetniki, delavci in okoljem. "Primitivno logiko 19. stoletja, da imamo na eni strani grde kapitaliste, na drugi pa lene delavce, moramo dati na stran. Tega več ni," je poudaril in dodal, da ni uspešnega podjetja brez zadovoljnih delavcev.

Na področju turizma je spomnil na novo strategijo panoge, sprejeto lani. Ta se osredotoča na dvig dodane vrednosti, boljšo kakovost storitev ter na trajnostna in avtentična doživetja. Napovedal je tudi pripravo akcijskega načrta za uresničevanje strategije.

Turistični biser

Na ministrstvu med drugim pripravljajo zakon o spodbujanju razvoja turizma, zakon o gostinstvu, pa tudi zakon o Kobilarni Lipica. Slednjo želijo po Hanovih besedah okrepiti v enega od nosilnih nacionalnih turističnih biserov.

Najpomembnejša novost na ministrstvu je šport. "Slovenijo v tujini poznajo kot manjšo državo, ampak globalno športno velesilo. Vsi, ki spremljate, veste, kakšne rezultate naši športniki dosegajo," je izpostavil Han. Športniki so, kot je dodal, največji promotorji Slovenije.

"Odločitev, da šport prvič v zgodovini naše države povežemo z gospodarstvom in turizmom, je prelomna, in jo razumem kot izziv ter odlično priložnost za nadaljnji razvoj in utrditev Slovenije med najuspešnejšimi državami," je poudaril kandidat za ministra.

Po njegovih besedah bodo v sodelovanju z vsemi deležniki takoj pristopili k oblikovanju novega nacionalnega programa za šport do leta 2033. Na ministrstvu si tudi prizadevajo, da bodo v štirih letih dosegli podvojitev javnega denarja za šport. "Brez denarja ni dobrega športa," je bil jasen.

Športna infrastruktura

Ocenjuje, da je povečanje sredstev za šport iz državnega proračuna nujno, tudi z interventnimi sredstvi in različnimi mehanizmi prerazporejanja neposrednih izdatkov iz proračuna.

Han je napovedal ponovno široko družbeno razpravo o možnosti za prerazporejanje denarja od prodaje srečk. "Smo se pa pripravljeni pogovarjati tudi o uvedbi tako imenovanega športnega evra oz. namenskega denarja za šport. Kultura ga ima, ceste ga imajo, ne vem, zakaj ga ne bi imel tudi šport," je dejal.

Pri prenovi in izgradnji športne infrastrukture bodo po njegovih besedah sledili željam in potrebam športnih organizacij, med drugim pa nameravajo vzpostaviti tudi sistem davčnih olajšav za vlaganje vanjo.