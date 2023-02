Matjaž Han, minister za gospodarstvo turizem in šport, Enzo Smrekar, predsednik SZS, in Maja Zalaznik, predsednica strateškega sveta OK Planica, so bili govorci na novinarski konferenci, na kateri so predstavljali podrobnosti glede nordijskega svetovnega prvenstva.

Matjaž Han, minister za gospodarstvo turizem in šport, Enzo Smrekar, predsednik SZS, in Maja Zalaznik, predsednica strateškega sveta OK Planica, so bili govorci na novinarski konferenci, na kateri so predstavljali podrobnosti glede nordijskega svetovnega prvenstva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vse bližje je nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, na katerem bodo slovenski športnice in športniki skušali pisati posebna poglavja v karierah. Osrednji dogodek zime pa je poseben zalogaj tudi z organizacijskega in finančnega vidika. Proračun bo v višini 16 milijonov evrov, s prodanimi vstopnicami pa upajo, da bodo na koncu poslovali z dobičkom.

Slovesno odprtje nordijskega svetovnega prvenstva bo 21. februarja v Kranjski Gori, dan pozneje pa se bo začel tekmovalni del, ki bo potekal vse do 5. marca. Smučarski skoki, smučarski teki in nordijska kombinacija so discipline, v katerih se bodo športniki in športnice potegovali za medalje.

Pisal se je 17. maj 2018, ko je Planici v četrtem poizkusu uspelo priti do organizacije največjega dogodka v nordijski družini. Od takrat pa do danes se je trdo delalo, izpostavlja predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar: "Ekipe so od takrat naprej začele delati na tem dogodku. Približno 1.300 sodelavcev in sodelavk je vključenih v ta projekt. Vsem se je treba zahvaliti, in sicer od občine Kranjska Gora, Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki nam je zaupala organizacijo, sosednih držav Italije in Avstrije, ki sta nas podpirali in bosta sodelovali, Vlade Republike Slovenije do različnih ministrstev. Pričakujemo veliko udeležbo: več kot dva tisoč športnikov, dva tisoč novinarjev. Mediji bodo poslali sliko v svet. Kar 450 milijonov ogledov se pričakuje, kar je enkratna priložnost, da se pokažemo kot dobri organizatorji, ob tem pa prikažemo tudi lepote Slovenije."

Planica bo postopno zapirala vrata

V času svetovnega prvenstva bo veljav poseben režim v Kranjski Gori, zlasti pa v dolini Tamar. Nekoliko bo drugačen, kot so ga obiskovalci vajeni v času tekem v smučarskih poletih na Letalnici bratov Gorišek – ti so sicer tudi letos v zimskem koledarju, in sicer med 30. marcem in 2. aprilom.

Jure Ajdišek je od očeta Jožeta prevzel vlogo vodje logistike OK Planica. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vodja za promet v času nordijskega svetovnega prvenstva Jure Ajdišek je izpostavil, da je vse podrobno razloženo na spletni strani organizatorja, dal pa je tudi jasno vedeti, da bo cesta od krožišča v Ratečah do Planice že od 13. februarja zaprta, tako da se z avtomobili ne bo več dalo priti v dolino pod Poncami. Do 18. februarja bosta dolina in verjetno tudi pot do planinskega doma Tamar dostopni še za pešce, ki po tem datumu prav tako ne bodo mogli več priti v Planico. Od 21. februarja naprej bodo gledalci lahko prišli do prizorišč le še z akreditacijo ali vstopnico.

Svetovno prvenstvo predstavlja velik izziv tudi s finančnega vidika. Proračun je ovrednoten na slabih 16 milijonov evrov. Dobrih 12,5 milijona je po besedah generalnega sekretarja Tomaža Šušteršiča zagotovljeno, preostalo bodo morali pokriti z vstopnicami in pravicami, ki so jih odkupili nazaj.

Han izpostavil pomen športa tudi iz gospodarskega vidika

Pri zadnjem je na pomoč pristopila država, ki bo tržila znamko I feel Slovenia, poleg tega pa je prispevala sredstva iz več različnih virov.

"Velike mednarodne športne prireditve imajo velik vpliv na promocijo in razvoj turizma ter gospodarstva. Zadovoljen sem, da smo dobili turizem, gospodarstvo in šport pod eno streho. Naši športniki so glavni ambasadorji naše prelepe domovine. A v športu ni le resnega treninga, močnih navijaških čustev. Tu je tudi gospodarstvo. Vsak evro, ki ga vložimo, je trikrat povrnjen. Ekonomska fakulteta je naredila raziskavo in vloženih 100 evrov za šport pomeni 177 evrov za državo. Če ga namenimo organizacijam za delovanje, pa za vsakih 100 dobimo 310 evrov. Zelo preprosta matematika. Treba je razmišljati v tej smeri. Daleč od tega, da bi gledali le skozi denar. Zaradi tega denarja so lahko takšne investicije, in morajo biti še bolj upravičene," je razložil novi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Generalni sekretar Planice Tomaž Šušteršič, županja Kranjske Gore Henrika Zupan, Matjaž Han in Enzo Smrekar Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvenstvo v Planici nima vrednosti le za trenutni rod športnikov in športnic, ki bodo imeli na domačih tleh lepo priložnost, da spišejo posebno zgodbo in morebiti osvojijo medaljo. Predsednik SZS izpostavlja pomen prvenstva tudi za prihodnje rodove.

"Mi smo športna organizacija. Naše poslanstvo je vzgoja mladih, nadgradnja je vrhunski šport. Del te popularizacije so velike prireditve. V prvi vrsti je priložnost, da se domači športniki dokažejo pred domačimi navijači, po drugi strani pa tako napolnimo proračune. Večkrat sem že povedal, da je proračun SZS za vseh sedem disciplin 11 milijonov evrov. Od fundacije za šport prejmemo 1,6 milijona, preostalo je tržna dejavnost. Sponzorji prispevajo od 40 do 45 odstotkov, nato so tu naše komercialne dejavnosti – od prodaje artiklov do športnih dogodkov. Tudi v tem primeru je več multiplikativnih vplivov, da se ustvarijo sredstva, ki jih bomo namenili najmlajšim in reprezentancam. V zadnjih dveh letih smo avansirali skokom in smučarskim tekom. Naša naloga je, da bo po svetovnem prvenstvu preostanek čim večji in da jim bomo lahko več namenili. Optimistični smo. Država se je izkazala, to moramo izpostaviti. Predvsem pri najemu infrastrukture, kar nam predstavlja velik strošek."

Vsak dan bo prostora za 15 tisoč gledalcev in gledalk

In koliko ljudi bo lahko dnevno vstopilo v Planico? Na samem prvenstvu bo tekmovalo več kot dva tisoč športnikov iz 64 držav − Mongolija je še v čakalnici −, prav tako bo približno dva tisoč predstavnikov sedme sile, v sami dolini pa bo dnevno prostora za 15 tisoč obiskovalcev. Več jih Planica na dnevni ravni ne bo mogla sprejeti.

Maskota prvenstva je Vita. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vse od Ljubljane, Bleda, Kranjske Gore, Beljaka do Trbiža bodo nastanjeni tuji obiskovalci, državniki iz tujine, predstavniki FIS, športniki. Središče spremljevalnega dogajanja bo v Kranjski Gori, kjer je še nekaj nastanitev na voljo, izpostavlja županja Henrika Zupan.

"Tako velikega tekmovanja, kot je svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, Kranjska Gora še ni gostila. Prepričana sem, da bo to zgodovinski dogodek. Občina je aktivno pripravljena. Na razpolago je še nekaj kapacitet, kar se hotelskih nastanitev tiče, tako da se lahko v središču Kranjske Gore še dobijo prosta mesta. Občina je bila v času priprav aktivna pri spremljajočih dogodkih. Ti bodo potekali na trgu zmagovalcev, kjer bosta tudi otvoritvena slovesnost in podelitev medalj. Sledili bodo še koncerti. Del Kranjske Gore bo zaprt za promet. Od Larixa do trga pred cerkvijo bo cesta zaprta, saj bo tam glavna promenada z bogato gostinsko ponudbo in zabavnim programom," je razložila prva dama gorenjskega zimskega športnega središča.

Medtem je Maja Zalaznik, predsednica strateškega sveta OK Planica, predstavila zeleno zavezo Planice: "Bodimo in skušajmo biti trajnostni na največjem prvenstvu pri nas do zdaj. To je tudi ključni cilj strateškega sveta. Zelena ekipa je skupaj s strateškim svetom pripravila akcijski načrt, vodnik in zeleno zavezo."

Glavno besedo pa bodo imeli, razumljivo, športniki. Na zadnjem prvenstvu v Oberstdorfu je slovenska nordijska družina zbrala šest odličij, kar je največ v vsej zgodovini, pred začetkom prvenstva v Planici pa zbirka vseh slovenskih medalj znaša štirinajst.