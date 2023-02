Tuji veleposlaniki obiskali nordijski center Planica

V nordijskem centru Planica so danes v sklopu dogodka Business to Diplomacy okoli 40 tujih veleposlanikov, akreditiranih v Sloveniji, seznanili s prihajajočim svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju, pa tudi ključnimi dosežki slovenskega nordijskega smučanja in športne industrije.

Dogodek z naslovom Planica sta organizirala zunanje ministrstvo in Smučarska zveza Slovenije, udeležili pa so se ga tudi predstavniki slovenskih podjetij in ustanov s področja športa, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Udeležence so nagovorili državni sekretar na zunanjem ministrstvu Samuel Žbogar, vodja nordijskega centra Planica Gabrijel Gros, podžupanja Kranjske Gore Klavdija Gomboc ter generalni sekretar organizacijskega komiteja Planica Tomaž Šušteršič.

Državni sekretar Žbogar je izpostavil potrebo po spodbujanju dvo- in večstranskega sodelovanja, v tem kontekstu pa je kot pomembno poslanstvo zunanjega ministrstva izpostavil slovensko kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov v letih 2024 in 2025. Zagotovil je tudi podporo gospodarske diplomacije slovenskemu gospodarstvu in njegovi uspešni internacionalizaciji ter podporo in promocijo inovativnih rešitev slovenskih gospodarskih in raziskovalnih institucij, njihovega znanja, visokotehnoloških znanj, izdelkov in raziskav.

Udeležencem dogodka so predstavili tudi blagovno znamko Elan priznanega proizvajalca alpskih smuči in druge športne opreme ter Alpine, ki je vodilni slovenski proizvajalec športne in modne obutve.