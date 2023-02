Spremembe glede vstopnic v Planici

V zadnjem obdobju je bilo veliko govora o cenah vstopnic za nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. Mnoge so višje številke, kot so jih vajeni za tekme svetovnega pokala na sosednji Letalnici bratov Gorišek, presenetile. Organizator je očitno začutil pritisk in se odločil za novo možnost nakupa vstopnic, tako imenovanih popoldanskih vstopnic.

Prejšnji teden smo pisali, da se cene vstopnic za nordijsko svetovno prvenstvo v Planici razlikujejo od tistih, ki jih ljubitelji smučarskih skokov kupijo za tekme na Letalnici bratov Gorišek. Če gledamo le stojišče, je za ogled ekipne tekme na letalnici v soboto, ko je največ vrveža (ta bo na sporedu 1. aprila 2023), treba za odraslo vstopnico odšteti 35 evrov, za otroka, starega od 7 do 14 let, pa le sedem evrov.

Marsikoga so zato presenetile cene za ogled tekem smučarskih skokov na nordijskem svetovnem prvenstvu, ki ga bo Planica gostila od 21. februarja do 5. marca. Organizator zaradi specifičnosti doline ne omogoča nakupa vstopnic za posamične tekme, na primer le za smučarske skoke, smučarske teke ali nordijsko kombinacijo. Do pred kratkim je bilo treba kupiti vstopnico za ves dan. Za primerjavo: za prvo skakalno preizkušnjo, 23. februarja se bodo za odličja potegovale skakalke, je bilo do spremembe treba odšteti 54 evrov za odraslo osebo, za otroka, starega od 7 do 14 let, pa 27 evrov. Tovrstna vstopnica je celodnevna, kar pomeni, da si lahko gledalec ogleda vsa tekmovanja na ta dan.

Zdaj se je organizator odločil za nekoliko drugačen manever. Da bi se približal slovenskemu potrošniku, je uvedel popoldanske vstopnice, ki veljajo od 15. ure. Enotna cena 33 evrov velja vsak dan. Otroci do sedmega leta starosti si lahko tekme svetovnega prvenstva ogledajo zastonj, otroci, stari od 7 do 14 let, pa so upravičeni do 50-odstotnega popusta na ceno vstopnice, ki torej stane 16,5 evra.

"Vsi obiskovalci FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici 2023 imajo med 22. 2. in 26. 2. ter med 28. 2. in 5. 3. možnost brezplačnega kombiniranega povratnega prevoza z vlakom in avtobusom od katerekoli železniške postaje v Sloveniji do Planice in nazaj. Potniki bodo ob predložitvi veljavne vstopnice svetovnega prvenstva na prodajnih mestih Slovenskih železnic, kjer je to mogoče, ali na vlaku prejeli brezplačno vozovnico za vlak in vrednotnico za avtobus, ki ju je treba shraniti do vrnitve domov," so zapisali pri OK Planica, ki ima cilj v dolino v času prvenstva privabiti 200 tisoč ljubiteljev nordijskih disciplin.

Redne vstopnice za nordijsko svetovno prvenstvo v Planici

Foto: OK Planica

Foto: OK Planica