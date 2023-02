Slovenski skakalec izbral drugačno pot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naslednja postojanka svetovnega pokala smučarskih skokov bo prihajajoči konec tedna v Romuniji. V Rasnovu pa bo okrnjena zasedba, saj se bodo pred nordijskim svetovnim prvenstvom v Planici številni odločili za trening. Od slovenskih A-reprezentantov bo v Romuniji nastopal le Žiga Jelar, tam ne bo niti najboljših Poljakov in Norvežanov.

Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc, Peter Prevc in Lovro Kos bodo po vrnitvi iz ZDA, kjer so bile zadnje tekme svetovnega pokala, misli usmerili proti nordijskemu svetovnemu prvenstvu v Planici, ki bo od 21. februarja do 5. marca.

Čas bodo namenili zadnjim pripravam na osrednji vrhunec sezone. Od A-reprezentantov si bo pot do prvenstva drugače tlakoval Žiga Jelar. Na nedeljski preizkušnji sta bila z Zajcem na šestem oziroma devetem mestu najbolj razpoložena slovenska orla, Jelar pa se je odločil, da se bo še naprej udeleževal tekem svetovnega pokala. Prihajajoči konec tedna bo tako nastopil v Rasnovu v Romuniji, kjer mu bodo družbo delali Matija Vidic, Žak Mogel ter mladinca Maksim Bartolj in Rok Masle.

A ne bo okrnjena le slovenska reprezentanca. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Halvor Egner Granerud bo tako kot še nekateri najboljši Norvežani izpustil tekmi v Romuniji, Poljaki so prav tako sporočili, da bodo na čelu z Dawidom Kubackim trenirali doma.