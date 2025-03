Žiga Jelar z ganljivim zapisom povzel sezoni, polni trpljenja in izzivov: 1.099 dni od zadnjih stopničk na celinskem pokalu

"1.099 dni od zadnjih stopničk na celinskem pokalu. Med tem sem doživel najboljšo sezono v svetovnem pokalu in naslov ekipnih svetovnih prvakov. Zadnji dve sezoni pa je bilo zelo težko, predvsem veliko trpljenja in izzivov. Boleče? Zelo, včasih nevzdržno, ko se ujameš v krog. Je vredno? Vedno znova, vsak dan, za to, kar imaš rad in za kar daješ svoje srce. Tretje mesto na celinskem pokalu mogoče res ni odmeven rezultat, zame pa je majhna zmaga na poti do velikih," je zapis sklenil Žiga Jelar, ki bo zadnji marčevski konec tedna (od 27. do 30. marca 2025) najverjetneje v okviru nacionalne kvote nastopil na finalu smučarskih skokov v Planici.

Jelar je v sezoni 2021/2022 osvojil mali kristalni globus v poletih. Foto: Aleš Fevžer

27-letni Jelar je leta 2022 v Planici osvojil mali kristalni globus za najboljšega letalca sezone.

