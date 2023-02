Poskušala bo odmisliti vse breme

Anja Mandeljc že ima izkušnje s svetovnega prvenstva. Leta 2021 je v Oberstdorfu nastopila na 10-kilometrski razdalji in osvojila 47. mesto. Letos je Anja na tekmah svetovnega pokala nanizala kar nekaj spodbudnih rezultatov. Tek kariere ji je uspel lani decembra v Davosu, ko je na 20-kilometrski razdalji zasedla 21. mesto. Na podlagi letošnjih rezultatov pa so se tudi dvignila njena pričakovanja za svetovno prvenstvo.

"Predvsem si na vseh tekmah želim dati vse od sebe. In če se bo vse poklopilo, vem, da sem zmožna dobrih rezultatov. Moj cilj na začetku sezone je bil, da izboljšam rezultat s prejšnjega svetovnega prvenstva. Glede na vse rezultate skozi sezono lahko morda rečem, da bi si želela tudi kakšne uvrstitve med trideseterico na 10-kilometrski razdalji. Bomo videli, kako bo, in upam, da bom uživala ter izkoristila domače vzdušje," nam je uvodoma povedala 23-letna slovenska športnica.

Anja Mandeljc pričakuje, da bo ekipni šprint še posebej težak. Foto: Guliverimage

"Sploh ekipna tekma bo ena težjih"

Po rezultatih sodeč naši sogovornici bolj ustrezajo tekme na razdalji. Njena paradna disciplina v Planici bo tek na deset kilometrov, a to še zdaleč ne bo njen edini nastop na tem prvenstvu.

"Po vsej verjetnosti bova z Evo nastopili tudi v ekipnem šprintu. Šla bom pa tudi na tekmo šprinta, da malo preizkusim formo in malo "razbijem" ta pritisk. Upam tudi na štafeto in maratonsko preizkušnjo (30 kilometrov, op. p.). Če bo šlo vse po načrtih, bi se rada udeležila tudi te tekme," je dejala Anja, ki tako kot preostali naši tekmovalci pritrjuje, da so proge v Planici ene zahtevnejših. "Sploh ekipna tekma bo ena težjih. Na razdalji pa je ravno tako veliko dolgih in tudi strmih vzponov."

Pravi, da je prednost domače Planice ta, da zelo dobro pozna teren, po drugi strani pa je to tudi breme, saj se želi pred domačimi gledalci pokazati v najboljši luči. Njen cilj je, da bo na tekmi skušala biti čim bolj sproščena in odmisliti vse breme, ki ga prinaša domače prvenstvo.

Ola Vigen Hattestad je letos prevzel mesto glavnega trenerja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V letošnji sezoni se je slovensko ekipo vrnil norveški trener in nekdanji vrhunski tekmovalec Ola Vigen Hattestad. Vsi tekmovalci po vrsti zatrjujejo, da je to velika pridobitev. Nič drugače mnenja ni Anja Mandeljc. "Mislim, da je bil to ključen korak v tej sezoni. Da smo sploh še tukaj, da smo ekipa in da nadaljujemo šport. Pred tem ni bilo vse tako dobro, kot je zdaj. Mislim, da smo vsi presrečni, da je Ola prišel nazaj," nam je še zaupala mlada Jeseničanka.

