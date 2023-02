Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katharina Althaus je v finalu z odličnim skokom skočila do zanesljive zmage.

Katharina Althaus je v finalu z odličnim skokom skočila do zanesljive zmage. Foto: Guliverimage

Zmagovalka prve posamične tekme smučarskih skakalk v romunskem Rasnovu je Nemka Katharina Althaus, ki ji je uspel odličen finalni skok. Na stopničke sta skočili še Eva Pinkelnig in Eirin Maria Kvandal. Najboljša Slovenka Ema Klinec je bila peta, Nika Prevc 13., Maja Vtič 15., Katra Komar 18., Ajda Košnjek pa 28. Glavni trener Zoran Zupančič po tekmi ni bil najbolj zadovoljen, saj je skakalkam po prvi seriji kazalo bolje, a je kvartet pokvaril uvrstitve.

Tako ženska kot moška skakalna karavana sta zbrani v Rasnovu, na zadnjem prizorišču svetovnega pokala pred začetkom vrhunca sezone. Skakalke so opravile s prvo od dveh posamičnih tekem, šeste zmage sezone se veseli Katharina Althaus.

Nemka je po prvi seriji zasedala drugo mesto, za vodilno skakalko zime Evo Pinkelnig je zaostajala le 0,6 točke, v finalu pa s skokom, dolgim 98,5 metra (za 5,5 metra je preskočila najbližjo zasledovalko Pinkelnigovo), zanesljivo skočila na najvišjo stopnico zmagovalnega odra. Avstrijka je na drugem mestu zaostala 12,7 točke. Tretje mesto je iz prve serije zadržala Norvežanka Eirin Maria Kvandal, za zmagovalko je zaostala 17,7 točke.

Ema Klinec je zasedla peto mesto. Foto: Guliverimage

Klinčeva zadržala mesto, ostale nazadovale

Tik pod zmagovalnim odrom je končala še ena Norvežanka, Anna Odine Stroem, na petem pa Ema Klinec, ki je bila peta tudi po polovici. Nika Prevc je v finalu izgubila šest mest in zdrsnila na 13., Maja Vtič je z 11. nazadovala na 15. mesto, Katra Komar z 10. na 18., 15-letna Ajda Košnjek pa s 25 na 28. mesto.

"Danes nisem najbolj zadovoljna, včeraj sem skakala bolje. Včasih, ko želiš narediti korak naprej, greš malo nazaj. A še vedno je vse skupaj super. Jutri malo bolj mirno," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije po petem mestu dejala Klinčeva.

"Nekako ne moremo biti zadovoljni z doseženim. Imeli smo lepo ekipno izhodišče po prvi seriji, v drugi seriji so tekmovalke malenkost izsiljevale in ena za drugo grešile. Kar nekaj napak in poslabšanje rezultatov v drugi seriji," pa ni bil zadovoljen trener Zoran Zupančič, ki v Romuniji računa še na Tinkaro Komar. Ta je bila za finale prekratka, končala je na 36. mestu.

Avstrijka drži lepo prednost Pinkelnigova ima v skupnem seštevku 1.402 točke, Althausova zaostaja več kot 200 točk (ima jih 1.193 točk), na tretjem mestu sta skupaj Ema Klinec in Stroemova (z 930 točkami).

V soboto še zadnja tekma pred svetovnim prvenstvom

Skakalke v soboto čaka še druga individualna tekma (začetek je predviden ob 10. uri), nato pa selitev na prizorišče nordijskega svetovnega prvenstva v Planico, kjer jih v sredo čakajo kvalifikacije za tekmo na srednji napravi. Nika Križnar se na svetovno prvenstvo pripravlja v domovini.

Izidi: 1. Katharina Althaus (Nem) 251 točk (89,5/98,5 m)

2. Eva Pinkelnig (Avt) 238,6 (90/93)

3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 233,3 (88/91,5)

...

5. Ema Klinec (Slo) 221,6 (87,5/89)

13. Nika Prevc (Slo) 204,4 (87/79)

15. Maja Vtič (Slo) 199,2 (82/83)

18. Katra Komar (Slo) 194,6 (83/79)

28. Ajda Košnjek (Slo) 174,7 (78,5/78,5)

...

- brez finala:

36. Tinkara Komar (Slo) Vrstni red v svetovnem pokalu (20): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 1402 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 1193

3. Ema Klinec (Slo) 930

. Anna Odine Stroem (Nor) 930

...

8. Nika Križnar (Slo) 602

19. Nika Prevc (Slo) 268

20. Urša Bogataj (Slo) 249

34. Maja Vtič (Slo) 85

35. Katra Komar (Slo) 72

48. Ajda Košnjek (Slo) 7

57. Nika Vetrih (Slo) 1

