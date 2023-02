Zmagovalec druge posamične tekme v Lake Placidu je vodilni skakalec zime Halvor Egner Granerud. Na stopničke sta skočila še Andreas Wellinger in Stefan Kraft. Najboljši Slovenec je bil Timi Zajc na šestem mestu, Žiga Jelar je vknjižil 9. mesto, Matija Vidic je do premiernih točk svetovnega pokala prišel s 26. mestom, Lovro Kos pa je bil po ponesrečenem finalnem skoku 27. Brata Prevc sta bila prekratka za finale, Anže Lanišek pa je tekmo spremljal kot gledalec, saj je imel v kvalifikacijah težave zaradi zadrge, tako da ni nastopil in je ostal brez pomembnih točk v boju za prvo trojico svetovnega pokala. Kraft se je tretjemu Lanišku približal na zgolj 18 točk.

Smučarski skakalci so se od Lake Placida, kamor se je svetovni pokal vrnil po več kot treh desetletjih, poslovili z drugo posamično tekmo. Potem ko je v soboto zasedel zgolj sedmo mesto, je vodilni skakalec zime Halvor Egner Granerud danes znova ugnal vso konkurenco. Vodil je že po prvi seriji, v finalu pa z najdaljšim skokom dneva (134 metrov) le še potrdil deseto posamično zmago sezone. S to se je še utrdil v seštevku svetovnega pokala. V tem ima 1652 točk, tako da ima pred danes sedmim Poljakom Dawidom Kubackim 293 točk prednosti.

Norvežan je na nedeljski tekmi zbral 11,5 točke več kot drugi Andreas Wellinger, ki je v soboto slavil prvo posamično zmago po več kot petih letih. Nemec je bil po prvem skoku tretji, v finalu pa s 130 metrov dolgim skokom napredoval na drugo mesto. Za 0,8 točke je prehitel drugega po prvi seriji Stefana Krafta.

Stefan Kraft za Anžetom Laniškom v skupnem seštevku zaostaja le 18 točk. Foto: Sportida

Kraft se je s tretjim mestom približal osmoljencu nedelje Anžetu Lanišku v seštevku zime.

Lanišek zaradi strgane zadrge v kvalifikacijah ni skakal, tako da je ostal brez nastopa na tekmi in pomembnih točk. Časa, da bi zadrgo popravili ali da bi v tej sezoni najboljši slovenski skakalec dobil nov dres, ni bilo. Domžalčan ostaja tretji skakalec svetovnega pokala, a Kraft zdaj za njim zaostaja le še 18 točk.

Pertile: Lanišek ni imel sreče

"Žal se je pokvarila zadrga skakalnega kombinezona. Na vrhu nam je ni uspelo popraviti, ni pa bilo časa, da bi se preoblekel. To se na tekmah včasih dogaja. Danes ni imel sreče," je o težavah slovenskega skakalca za Eurosport dejal direktor tekem smučarskih skokov Sandro Pertile

Timi Zajc je bo sobotnem četrtem mestu tokrat zasedel šesto. Foto: Guliverimage

Zajc in Jelar med deseterico

Do točk so prišli štirje Slovenci. Tako Žiga Jelar (6. po prvi seriji) kot Timi Zajc (7.) sta bila po prvi seriji v igri za stopničke, za tretjim mestom sta zaostajala dve oziroma tri točke. V finalu sta nastopila v zahtevnih razmerah, Jelar je nazadoval na 9. mesto, Zajc pa pridobil eno in končal kot 6.

Vidic do prvih točk, Kos v finalu nazadoval, brata Prevc brez finala

Do premiernih točk svetovnega pokala je prišel Matija Vidic, ki je v finalu napredoval za dve mesti na 26. V slabih razmerah je skočil 12. iz prve serije Lovro Kos, izgubil kar 15 mest in končal tik za Vidicem.

Brez nastopa v finalu sta ostala Domen Prevc na 35. in Peter Prevc na 46. mestu.

Žiga Jelar, ki je končal kot 9., bo edini slovenski prvokategornik, ki bo nastopil prihodnji konec tedna v Rasnovu. Foto: Sportida

V Rasnov okrnjena slovenska zasedba

Skakalce prihodnji konec tedna čakajo še preizkušnje v Rasnovu, kjer vse reprezentance ne bodo nastopile v popolnih zasedbah, nato pa se bo pozornost usmerila v Planico in nordijsko svetovno prvenstvo, ki se bo tekmovalno začelo 22. februarja.

V Rasnovu bo od Slovencev tekmoval le en A-reprezentant, in sicer Jelar, dva B-reprezentanta Vidic in Žak Mogel ter mladinca,zmagovalec alpskega pokala Maksim Bartolj in Rok Masle.

Preostali deli ekipe za svetovno prvenstvo - ob Jelarju so to Lanišek, Zajc, Kos in brata Prevc - se bo odpravil na treninge.

Izidi, Lake Placid: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 287,6 točke (125 m/134)

2. Andreas Wellinger (Nem) 276,1 (124/130)

3. Stefan Kraft (Avt) 275,3 (123,5/130)

...

6. Timi Zajc (Slo) 263,3 (123,5/127)

9. Žiga Jelar (Slo) 256,6 (122,5/124)

26. Matija Vidic (Slo) 216,7 (116,5/113,5)

27. Lovro Kos (Slo) 214,3 (116/104,5)

... - brez finala:

35. Domen Prevc (Slo)

46. Peter Prevc (Slo) - brez nastopa v kvalifikacijah:

Anže Lanišek (Slo) Vrstni red v svetovnem pokalu (22): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1652

2. Dawid Kubacki (Pol) 1359

3. Anže Lanišek (Slo) 1096

4. Stefa Kraft (Aut) 1078

...

9. Timi Zajc (Slo) 532

18. Žiga Jelar (Slo) 301

20. Domen Prevc (Slo) 276

21. Peter Prevc (Slo) 274

23. Lovro Kos (Slo) 251

43. Žak Mogel (Slo) 29

58. Matija Vidic (Slo) 4

... Pokal narodov: 1. Avstrija 4344

2. Norveška 3748

3. Poljska 3446

4. Slovenija 3319

...

Anže Lanišek zaradi težav z zadrgo v kvalifikacijah ni skakal, tako da je ostal brez tekme. Foto: Sportida

Kako je bilo v kvalifikacijah?

Najboljši od Slovencev je bil v kvalifikacijah Timi Zajc s 126 metri in 132,9 točke na 6. mestu, Lovro Kos je bil po včerajšnjem razočaranju tokrat 13. s 119,5 metra in 123,2 točke. Domen Prevc je skočil 120 metrov in je s 122,9 točke zasedel 15. mesto, Žiga Jelar je bil 19. s 119,5 metra in 122,5 točke, Peter Prevc se je na tekmo uvrstil s 113,5 metra in 111,3 točke, znova pa je bil uspešen tudi Matija Vidic s 114,5 metra in 107,5 točke na 40. mestu. V kvalifikacijah pa ni skakal najvišje uvrščeni Slovenec zime Anže Lanišek, ki se mu je pred skokom strgala zadrga, tako da je ostal brez nastopa na tekmi.

Kvalifikacije so pripadle Poljaku Dawidu Kubackemu, s 130 metri in 144,2 točke je za pol točke prehitel Halvorja Egnerja Graneruda, ta je skočil 129 metrov in zbral 143,7 točke. Tretji je bil sobotni zmagovalec posamične tekme, Nemec Andreas Wellinger s 125,5 metra in 140,8 točke.

Lake Placid, smučarski skoki (m):