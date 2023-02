Timi Zajc za las brez stopničk, zmaga Wellingerju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SMUČARSKI SKOKI (M), KVALIFIKACIJE IN TEKMA, LAKE PLACID

Zmagovalec posamične tekme v Lake Placidu je Andreas Weillinger. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Rjoju Kobajaši in Daniel Tschofenig. Timi Zajc je za las ostal brez stopničk, na četrtem mestu je za tretjim mestom zaostal 0,8točke. Domen Prevc je zasedel 6. mesto, Žiga Jelar je bil 12., Anže Lanišek pa 18. Izkušeni Peter Prevc in debitant Matija Vidic sta bila prekratka za finale. Ob 23. uri po srednjeevropskem času sledi še ena tekma, in sicer superekipna, na kateri bodo skakali v parih.