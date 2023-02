Organizatorjem v ZDA nagaja veter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalci so poleteli čez lužo, natančneje v Lake Placid, kjer so ob 23. uri predvidene kvalifikacije. Organizatorjem preglavice povzroča premočan veter, ta je odpihnil današnji trening in ogroža tudi kvalifikacije. Prestavili bi jih lahko na soboto tik pred tekmo, ki se bo začela ob 16. uri.

Moška skakalna karavana se je odpravila v ZDA, natančneje v Lake Placid, kjer so v soboto in nedeljo predvidene tri tekme: dve posamični in ena super ekipna tekma, na kateri skačejo v parih.

Prva individualna preizkušnja bo v soboto ob 16. uri po srednjeevropskem času, vstopnico na njej pa si bo poskušalo v kvalifikacijah zagotoviti sedem Slovencev.

Spored kroji veter, ki je odpihnil današnji trening serije (predviden za 21. uro). Če se pogoji ne bodo umirili, bi po poročanju poljskih medijev kvalifikacije lahko prestavili na soboto, pred tekmo.

Na tekmo se bo poskušalo uvrstiti sedem Slovencev. Foto: Guliver Image

Kot prvi od Slovencev si bo nastop poskušal zagotoviti Matija Vidic (številka 11), sledil bo slovenski paket Domen Prevc (42), Lovro Kos (43), Žiga Jelar (44), Peter Prevc (46), Timi Zajc (53), Anže Lanišek (60). V kvalifikacije je prijavljenih 62 skakalcev.

Na četrtkovih treningih so bili najbolj razpoloženi Stefan Kraft (1., 2., 2.), Andreas Wellinger (3., 1., 1.) in vodilni v skupnem seštevku Halvor Egner Granerud (2., 3., 3.). Pri tem je treba omeniti, da je kar nekaj skakalcev trening izpustilo, med njimi tudi Lanišek, Zajc, Dawid Kubacki in preostali Poljaki.

Sobotni spored predvideva kar dve tekmi, po posamični bo ob 23. uri še super ekipna tekma. V nedeljo ob 16. uri sledi še druga posamična tekma, ob 14.45 pa kvalifikacije.

Lake Placid, kvalifikacije

