Nov fantastičen uspeh Eme Klinec!

Slovenska skakalka Ema Klinec je na tekmi smučarskih skakalk v Willingenu v Nemčiji, ki jo je spremljalo več kot deset tisoč navijačev, osvojila izjemno drugo mesto (256,3 točke), kar so njene že pete stopničke svetovnega pokala v tej sezoni. Zmagala je domačinka Katharina Althaus, ki je izkoristila vrhunske razmere na skakalnici. V finalu je skočila kar 149 metrov in pol in zbrala 264,4 točke. Tretje mesto je pripadlo Japonki Sari Takanashi (245,7). Točke sta osvojili še dve Slovenki. Maja Vtič je bila 21., Klara Komar pa 29. Nika Križnar zaradi slabe forme v Willingenu ne bo več nastopala.