Tri tedne pred Planico na kraju, kjer je bilo lani za Slovence veselo

Skakalci in skakalke bodo prihodnje dni znova tekmovali na istem prizorišču in v Willingenu, ki jim je lani dal veliko veselja, združili moči tudi na mešani ekipni tekmi. Foto: Sportida

Do prve tekme nordijskega svetovnega prvenstva v Planici so natanko trije tedni, smučarske skakalke in skakalci pa bodo še tretjič v sezoni tekmovali na istem prizorišču. V Willingenu jih čaka pester spored, ki se bo v petek začel s tekmo mešanih ekip, nato pa sledita še dve posamični tekmi v obeh konkurencah. Slovenci imajo na lanski Willingen lepe spomine. Po nemški postaji sledita le še dve, nato pa bo že vrhunec sezone v Planici, ki pa ga bo avstrijska veteranka Daniela Irascho Stolz, ki v tej sezoni zaradi težav s kolenom še ni nastopila, spremljala kot gledalka.

Potem ko sta slovenska smučarskoskakalna tabora pretekli teden na letalnici na Kulmu in v Hinterzartnu poskrbela za štiri uvrstitve na stopničke – Domen Prevc je bil tretji, Timi Zajc drugi, Ema Klinec pa dvakrat druga –, bodo skakalci in skakalke tokrat tekmovali na istem prizorišču, v Willingenu.

V Nemčiji bo na veliki napravi, HS 147, kar pet tekem. Tekmovalni program se bo začel v petek, ko bodo tekmovalci združili moči na mešani ekipni tekmi. To bo druga tovrstna tekma v tej sezoni, prvo je decembra gostil Titisee-Neustadt. Zmagala je Avstrija pred Norveško in Nemčijo. Anže Lanišek, Timi Zajc, Nika Križnar in Klinčeva so takrat zaostali za pričakovanji in končali na četrtem mestu, skoraj 35 točk za zmagovalnim odrom.

Timi Zajc je pretekli teden na Kulmu prvič v sezoni skočil na stopničke. Foto: Guliverimage

V soboto in nedeljo sledita še dve posamični tekmi v obeh konkurencah. Robert Hrgota bo računal na isto sedmerico kot na zadnji postaji: Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter in Domen Prevc, Lovro Kos, Žiga Jelar in Žak Mogel. Lanišek je na tretjem mestu še vedno najvišje uvrščeni Slovenec, se je pa z drugim mestom na letalnici deseterici približal Zajc, ki je 11.

Novi vodilni v skupnem seštevku je med tekmovanjem na Kulmu postal Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je izkoristil neposrečen konec tedna Poljaka Dawida Kubackega.

Ema Klinec je pretekli konec tedna dvakrat skočila na drugo mesto. Foto: Guliverimage

Ema Klinec v vse boljši formi

Slovensko žensko zasedbo bo v Nemčiji zastopala ista peterica kot pretekli konec tedna: Ema Klinec, Nika Križnar, Maja Vtič, Katra Komar in Nejka Repinc Zupančič.

V vse boljši formi je Klinčeva, ki je v Hinterzartnu vknjižila dve drugi mesti in še četrtič v sezoni zaostala le za zmagovalko. S tem je napredovala na četrto mesto v skupnem seštevku in je najvišje uvrščena Slovenka. Tik za njo je Križnarjeva, ki pred dnevi ni bila med najboljšimi, zasedla je 11. in 18. mesto, v Nemčiji pa ji je nagajal prehlad. V Hinterzartnu je svoji najboljši uvrstitvi te sezone vknjižila Vtičeva (17., 19.).

Lani v Willingenu dve slovenski zmagi Ne le mešana ekipa zmage se je lani v Willingenu veselila tudi Nika Križnar. Foto: Guliver Image Slovencem je lanski Willingen ostal v lepem spominu. Kvartet je na mešani ekipni tekmi zanesljivo zmagal, takrat sta bila ob Lanišku in Klinčevi v ekipi še Urša Bogataj in Cene Prevc. Stopničke so bile tudi na posamičnih tekmah, zanje so poskrbeli Križnarjeva, ki je zmagala, Cene Prevc (3. mesto) in Ema Klinec (3.).

Spored v Willingenu Petek, 3. februar

12.00 kvalifikacije, ženske

16.00 mešana ekipna tekma

18.15 kvalifikacije, moški Sobota, 4. februar

12.15 posamična tekma, ženske

16.10 posamična tekma, moški Nedelja, 5. februar

10.30 kvalifikacije, ženske

11.45 posamična tekma, ženske

14.30 kvalifikacije, moški

16.00 posamična tekma, moški

Iraschko-Stolz brez SP

Do prve tekme svetovnega nordijskega prvenstva so natanko trije tedni, 23. februarja se bodo za odličja na srednji napravi prve pomerile skakalke. Med temi pa zagotovo ne bo veteranke Daniele Iraschko-Stolz. Avstrijka, ki bo letos dopolnila 40 let, v tej sezoni še ni skakala in tudi ne bo. Velike težave ji povzroča koleno. Iraschko-Stolzeva je upala, da se bo lahko za vrhunec tekmovalnega obdobja vrnila, a se ji želja ni uresničila. Konec tedna bo namreč morala znova pod nož, rehabilitacija pa naj bi trajala vsaj šest tednov.

Daniela Iraschko-Stolz mora znova pod nož. Foto: Sportida

"Mislim, da še nikoli nisem tako trdo delala kot letos. Motivacija je še vedno prisotna. Mislim celo, da bi lahko ta trenutek skakala bolje kot kadarkoli prej, a koleno mi še vedno povzroča težave," je povedala za avstrijsko tiskovno agencijo. V prihodnje naj bi pomagala tudi avstrijskemu trenerskemu štabu, kar pa ne pomeni, da razmišlja o koncu kariere.

Še drugo postajo zapored pa bo izpustila še ena Avstrijka, in sicer zmagovalka lanske sezone Sara Marita Kramer, ki jo je trenerski štab preusmeril na dodatne treninge.

Skakalci po Nemčiji v ZDA

Skakalke se bodo po Willingenu pred Planico odpravile še v Hinzenbach in Rasnov, skakalce pa čaka polet čez lužo v Lake Placid in nato še Rasnov.