Dve uvrstitvi med prvo deseterico v letošnji sezoni svetovnega pokala je manj, kot si je Robert Johansson želel ob vstopu v novo tekmovalno obdobje. Z 252 metri norveški rekorder se na sobotni uvodni tekmi na letalnici na Kulmu ni uvrstil v finale, po 37. mestu je zapustil iztek brez izjave. Dan zatem je vendarle prišel do točk in se po 23. mestu o svojih težavah razgovoril za norveški NRK.

Johansson je zaradi težav s hrbtenico od leta 2021 prestal že dve operaciji, lani zaradi poslabšanja stanja prekinil sezono, pa se spet vrnil, a tegobam ni videti konca. Telo ga po težavah s hrbtenico ne uboga. Foto: Guliverimage

"Ko začutiš, da te telo ne uboga, da noga dreveni, da je ne čutiš povsem, je težko obdržati osredotočenost, ki je v našem športu nujna. Prikradel se je tudi strah, saj je grozno, ko izgubljaš občutek z mišicami," je 32-letnik odkrito razlagal norveški sedmi sili in na vprašanje, ali ga vse skupaj jezi ali straši, odgovoril: "Oboje. Ne vem, kaj bi moral narediti drugače. To me verjetno najbolj jezi. Ne nazadnje sem ves svoj čas namenil temu, kar sem moral, da bi hrbet spravil v kar najboljši položaj ... Telo poskušam pripraviti k sodelovanju, pa me samo ustavlja. Sra***."

"Vse težje, celo nevarno"

"Izgubljam občutek v stopalu ali pa delu noge pod kolenom, meča postajajo 'mrtva', tako da je skakanje vse težje, celo nevarno. To se dogaja v različnih trenutkih. Lahko se pojavi med ogrevanjem, tekmovanjem ali pa po dolgi vožnji z avtomobilom. Težko je vztrajati v športu, ko telo glave ne posluša stoodstotno," je dodal Johansson.

Priznava, da je razmišljal tudi o koncu kariere. Foto: Guliverimage

Na vprašanje, ali razmišlja o tem, da bi po sezoni končal kariero, pravi, da se "to prav lahko zgodi. Bomo videli." "Na neki točki moraš razmišljati tudi o tem. Ali je že prišel čas, ne vem. Si pa resnično želim, da bi moje telo normalno delovalo, in sem za to pripravljen narediti še več."

V Planici si želi odličja

Vrhunec sezone – nordijsko svetovno prvenstvo v Planici – je vse bližje. Johansson je na zadnjem prvenstvu pred dvema letoma v Oberstdorfu na veliki skakalnici postal svetovni podprvak, prav tako je srebro osvojil na mešani ekipni tekmi. Želi si, da bi tudi v Sloveniji posegel po odličjih. "Zlato na individualni tekmi je mamljivo, bi bilo pa odlično osvojiti zlato tudi z ekipo, tudi mešano ekipo," je še dodal za NRK.

Johansson se je z največjih tekmovanjih pogosto vračal z odličij. Na svetovnih nordijskih prvenstvih je osvojil dve srebrni in bronasto odličje, na svetovnih prvenstvih v poletih je bil dvakrat ekipni prvak in enkrat bronast, na olimpijskih igrah pa se je veselil ekipnega zlata in dveh posamičnih bronastih kolajn.

Na zadnjem svetovnem nordijskem prvenstvu je osvojil dve srebrni odličji. Foto: Guliverimage V norveškem skakalnem taboru odstopa Halvor Egner Granerud, ki je v odlično formi in je pretekli konec tedna prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Johansson je trenutno 19. v seštevku zime, pred njim sta še Marius Lindvik (14. mesto) in Johann Andre Forfang (16.), nedaleč za njim, na 21. mestu, pa je še en Viking Daniel Andre Tande.