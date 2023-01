Pravljičen dan za Slovenijo, Ema Klinec dočakala jubilej

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je znova navdušila v Hinterzartnu. Tako kot v soboto se je tudi v nedeljo povzpela na stopničke in osvojila imenitno drugo mesto. Od 24-letne Gorenjke, ki ji je v finalu uspel najboljši dosežek med vsemi, tako da se je iz petega mesta povzpela tik pod vrh, je bila boljša le Norvežanka Anna Odines Stroem. Med najboljših 20 sta se izmed Slovenk uvrstili še Nika Križnar (18.) in Maja Vtič (19.).

Smučarske skakalke so se na skakalnici v Hinterzartnu za točke svetovnega pokala potegovale tudi v nedeljo. Podobno kot v soboto je tudi tokrat postala slovenska junakinja dneva Ema Klinec. 24-letna skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko je izjemne nastope v Nemčiji kronala še z enim drugim mestom, s tem pa poskrbela za jubiljene 20. stopničke na tekmah svetovnega pokala.

Da je v izvrstni formi, je dokazala že z zmago v kvalifikacijah, v prvi seriji, kjer ni imela sreča z vetrovnimi razmerami, pa je nekoliko zaostala za najboljšimi in se uvrstila na peto mesto. V finalu je pokazala drugačen obraz, z najboljšim rezultatom druge serije se je močno dvignila na lestvici, pridobila tri mesta in se povzpela na drugo mesto. Zaostala je le za Norvežanko Anno Odines Stroem, ki je vodila že po prvi seriji, ko je s skokom 112,5 metra postavila tudi rekord skakalnice. Skandinavka je bila na koncu od drugouvrščene Slovenke boljša za 5,2 točke.

Na zmagovalnem odru so se znašle (od leve proti desni) Slovenka, Norvežanka in Avstrijka. Foto: Guliverimage

Do novih točk svetovnega pokala so se uvrstile še tri Slovenke. Nika Križnar se je odrezala slabše od pričakovanj in nedeljsko tekmo končala na 18. mestu, takoj za njo pa se je uvrstila ''mladostna veteranka'' Maja Vtič. Z 19. mestom je poskrbela za najboljši rezultat sezone. Med dobitnice točk se je uvrstila še Katja Komar (26.), v prvi seriji pa je izmed Slovenke spodletelo še Nejki Repinc Zupančič, ki je osvojila nehvaležno 31. mesto in ostala brez finala.

Ženski skakalni tabor se bo po Hinterzartnu, tako kot moški, preselil v Willingen.

Izidi: 1. Anna Odine Stroem (Nor) 254,7 (112,5/103,5)

2. Ema Klinec (Slo) - 5,2 (102,0/107,5)

3. Eva Pinkelnig (Avt) 10,0 (107,5/103,5)

4. Chiara Kreuzer (Avt) 14,8 (102,5/103,0)

. Sara Takanaši (Jap) 14,8 (104,5/106,0)

6. Juki Ito (Jap) 18,9 (110,5/101,5)

7. Nozomi Marojama (Jap) 20,6 (106,0/104,0)

8. Selina Freitag (Nem) 22,7 (99,0(102,0)

...

18. Nika Križnar (Slo) 46,9 (95,5/95,5)

19. Maja Vtič (Slo) 47,2 (102,5/92,5)

26. Katra Komar (Slo) 71,4 (94,0/91,0)

31. Nejka Repinc Zupančič (Slo) 166,0 (90,5) Vrstni red v svetovnem pokalu (14): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 1096 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 871

3. Anna Odine Stroem (Nor) 773

4. Ema Klinec (Slo) 635

5. Nika Križnar (Slo) 602

...

18. Urša Bogataj (Slo) 249

23. Nika Prevc (Slo) 143

37. Katra Komar (Slo) 32

. Maja Vtič (Slo) 32

53. Nika Vetrih (Slo) 1

Kvalifikacije zanesljivo Emi Klinec V kvalifikacijah je bila s 104,5 metra dolgim skokom najboljša med vsemi včeraj druga Ema Klinec, na drugem mestu je s 5,9 točke zaostanka končala Selina Freitag, na tretjem pa s sedmimi točkami zaostanka Kanadčanka Abigail Strate. Sobotna zmagovalka Katharina Althaus je bila 6., vodilna v skupnem seštevku Eva Pinkelnig pa 12. Tik pred njo je pristala Nika Križnar (97 metrov), Maja Vtič (91) je bila 21., Katra Komar (85,5) 30., Nejka Repinc Zupančič (82,5) pa 34.

Preberite še: