Izjemni Timi Zajc na Kulmu poletel na drugo mesto!

Timi Zajc si je danes z 234 metri v prvi seriji pripravil odlično izhodišče za napad v finalu. Po polovici tekme je bil tretji, za Norvežanom Granerudom in domačim adutom Kraftom, te tri ase pa je ločila le točka in osem desetink. V finalu je Zajc z 230,5 metri prehitel Krafta (229 m) za pet točk, Granerud pa je z 235 metri zadržal prednost pred Slovencem in zmagal s 4,1 točke razlike.



Anže Lanišek je tekmo končal na devetem mestu, Domen Prevc je bil 12., Žiga Jelar 16., Lovro Kos 24. in Peter Prevc 29. Edini Slovenec, ki se mu danes ni uspelo prebiti do točk svetovnega pokala je bil Žak Mogel, ki je v prvi seriji zasedel 35. mesto.

Kulm tekma

Zajc razpložen že v kvalifikacijah

Zajc je bil odlično razpoložen tudi v kvalifikacijah, v katerih je žirija precej spreminjala zaletno mesto. Začeli so z 19. naleta, končali pa na 13. 22-letni slovenski orel je pristal pri 239,5 metra, kar je bila daljava kvalifikacij, zadostovala pa je za drugo mesto, za 0,3 točke je Zajcu zmago speljal domači adut Stefan Kraft. Tretji je bil Piotr Zyla, ki je zaostal še dodatnih sedem točk, na četrtem je končal sobotni zmagovalec in novi vodilni v skupnem seštevku Halvor Egner Granerud. Na popoldansko tekmo se je uvrstilo tudi preostalih šest Slovencev: Lovro Kos (226) je bil 10., Žiga Jelar (217) 11., včeraj tretji Domen Prevc (212,5) je bil 12., Anže Lanišek (204) 21., Peter Prevc (205,5) 34., Žak Mogel (205,5) pa 38. Skakalci se bodo po današnji preizkušnji preselili v Willingen.

Kulm, kvalifikacije

