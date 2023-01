Za slovenskimi skakalci je uspešen dan na letalnici na Kulmu. Že pred kvalifikacijami je Žiga Jelar z ekstremno daljavo 247,5 metra poskrbel za navdušenje. Če ne bi z rokami podrsal po tleh, bi postavil rekord letalnice in prav tako osebni rekord. Lastnik malega kristalnega globusa v pretekli zimi je široko razprl krila tudi v kvalifikacijah, saj je imel peti dosežek. Med deseterico so bili še trije slovenski skakalci. Zmagovalec kvalifikacij je postal Stefan Kraft.

Skakalci so se prvič v tej sezoni preselili na letalnice. Kulm je prva postojanka, ob koncu sezone pa bodo nastopili še v Vikersundu in na Letalnici bratov Gorišek v Planici. V soboto se bo tako začel boj za mali kristalni globus v razvrstitvi poletov (šest posamičnih tekem, po dve na vsaki letalnici), v petek pa je bil čas za kvalifikacije in dva trening skoka.

Kvalifikacije je dobil domačin, Avstrijec Stefan Kraft, ki se je lahko pohvalil z 233 metri in za dve točki premagal Nemca Andreasa Wellingerja. Tretji je bil z 229,5 metra Norvežan Halvor Egner Granerud. V rumeno majico oblečeni Dawid Kubacki je bil z enim metrom manj na četrtem mestu.

Na petem mestu pa že najdemo prvo slovensko ime. Žiga Jelar, lastnik malega kristalnega globusa v zadnji sezoni, je poletel 222 metrov in imel enak točkovni izplen kot Japonec Rjoju Kobajaši, ki je z dvema zmagama blestel v domačem Saporu. Jelar je opozoril nase že pri prvem trening poletu, pri katerem ga je poneslo 247,5 metra. To bi bil rekord letalnice in njegov osebni rekord, vendar je z obema rokama podrsal. "Videl sem zadnjo črto za doskok. Moral sem zavirati, saj sem bil visoko v zraku," je za skijumping.pl dejal Jelar.

Rekordowy lot Zigi Jelara 🇸🇮!



247,5 metra z podpórką w serii treningowej na Kulm 🇦🇹.#skijumpingfamily @Eurosport_PL @Skijumpingpl pic.twitter.com/27yosnHKaI — Dominik Formela (@DominikFormela) January 27, 2023

Med deseterico so se zavihteli še Timi Zajc (221 m/7. mesto), Lovro Kos (221,5 m/8.) in Domen Prevc (219,5 m/10.). Naš najboljši v tej zimi Anže Lanišek je imel dvanajsti rezultat, Peter Prevc, ki je leta 2016 tu postal svetovni prvak, ni imel posrečenih kvalifikacij in je osvojil 23. mesto. Na tekmo se je uvrstil še Žak Mogel, ki je ujel zadnje mesto za sobotno preizkušnjo. Ta se bo začela ob 14.15.

Rezultati, Kulm, kvalifikacije:

Kaj se je dogajalo na obeh petkovih trening poletih

Jelar na prvem treningu do osebnega rekorda, Kraft in Granerud izenačena

Skakalci so pred kvalifikacijami opravili z dvema trening poletoma. Na prvem je zablestel Žiga Jelar, ki je že pred časom dal vedeti, da je Kulm eden od njegovih ciljev v tej sezoni. Pri prvem skoku je z devetega zaletnega mesta poletel do osebnega rekorda, ki pa žal ne bo obveljal, saj je pri doskoku podrsal z obema rokama. Do danes je najdlje poletel lani v Planici, ko ga je poneslo 239 metrov, hkrati pa je tudi osvojil mali kristalni globus v razvrstitvi poletov.

Če bi mu uspel doskok, bi bil to tudi nov rekord letalnice na Kulmu, ki je tako še vedno v lasti Petra Prevca. Slovenski šampion je leta 2016 ob naslovu prvaka poletel 244 metrov.

Žiga Jelar je odločen, da se tudi letos v razvrstitvi poletov poda v boj za mali kristalni globus, ki ga je osvojil lani. Foto: Sportida

Domen Prevc je svoj nastop opravil z dveh zaletnih mest višje in imel z 238,5 metra osmi rezultat prvega treninga. Preostali slovenski orli so nastopili z bistveno nižjega zaletnega mesta, a so se prav tako izkazali. Lovro Kos, Peter Prevc in Timi Zajc so bili 12., 14. in 15.

Junak prvega treninga je bil domači matador in svetovni rekord Stefan Kraft, ki je s petega zaletnega mesta zmogel kar 241 metrov in našega Jelarja premagal za debelih 17,1 točke. Za Kraftom so še znižali zaletno mesto na številko 4. Anže Lanišek je z bistveno nižjo hitrostjo zmogel le 187 metrov in bil na 18. mestu najslabše uvrščeni slovenski skakalec. Drugo mesto na prvem treningu je osvojil Halvor Egner Granerud, ki je z 238,5 metra zaostal zgolj pol točke. Vodilni v skupnem seštevku Dawid Kubacki je z daljavo 225 metrov zasedel tretje mesto.

Povsem ponesrečen nastop je imel z zgolj 122,5 metra Žak Mogel.

Rezultati 1. treninga 1. S. Kraft (Avt) 241 m/230,5 točke

2. H. E. Granerud (Nor) 238,5/230

3. D. Kubacki (Pol) 225/216,8

4. Ž. Jelar (Slo) 247,5 m/213,4

...

8. D. Prevc (Slo) 238,5/189,8

12. L. Kos (Slo) 207,5/182,3

14. P. Prevc (Slo) 206/179,5

15. T. Zajc (Slo) 203/173,8

18. A. Lanišek (Slo) 187/169,8

Četverica slovenskih orlov med deseterico na drugem treningu

Slovenski skakalci so tudi na drugem treningu opozorili nase. Predvsem četverica Anže Lanišek (218,5 metra), Domen Prevc (233 metrov), Timi Zajc (221) in Lovro Kos (220,5), ki so imeli četrti, peti, sedmi in osmi dosežek. Žigo Jelarja so tokrat zaradi ekstremne daljave v prvi seriji (247,5 metra) spustili z nižjega zaletnega mesta. S šestega štartnega položaja je zmogel 210,5 metra in si delil 12. mesto s Petrom Prevcem (204,5 metra). Žak Mogel je bil v drugo krepko boljši in se razveselil 216,5 metra.

Anže Lanišek je imel po drugem treningu več razlogov za zadovoljstvo, saj mu je uspel četrti rezultat. Foto: Guliverimage

Zmagovalec prvega treninga Stefan Kraft je drugi skok izpustil, največ veselja pa je imel Piotr Zyla, ki je bil z 233 metri najboljši. Halvor Egner Granerud je bil spet drugi, tretji pa Nemec Andreas Wellinger. Skok se je povsem ponesrečil vodilnemu v skupnem seštevku Dawidu Kubackemu. Z zgolj 123,5 metra je imel 51. dosežek.

Rezultati 2. treninga 1. P. Zyla (Pol) 233/176,6 točke

2. H. E. Granerud (Nor) 218,5/174,6

3. A. Wellinger (Nem) 231/174,5

4. A. Lanišek (Slo) 218,5/160,8

5. D. Prevc (Slo) 233/159,5

...

7. T. Zajc (Slo) 221/157,6

8. L. Kos (Slo) 220,5/157

12. Ž. Jelar (Slo) 210,5/134,1

12. P. Prevc 204,5/134,1

16. Ž. Mogel (Slo) 216,5/130,4