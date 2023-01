Fantastično, Domen Prevc na Kulmu na stopničkah

Kulm, smučarski poleti, sobotna tekma:

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 440 točk (238 in 231 metrov)

2. Stefan Kraft (Avt) 431,9 (232,5 in 234)

3. Domen Prevc (Slo) 425,4 (236 in 224)

4. Piotr Zyla (Pol) 423,0 (233,5 in 226,5)

5. Jan Hörl (Avt) 397,8 (212,5 in 223)

6. Timi Zajc (Slo) 391,3 (205,5 in 243)

7. Žiga Jelar (Slo) 375,9 (212,5 in 200)

8. Markus Eisenbichler (Nem) 370,8 (200,5 in 209,5)

9. Andreas Wellinger (Nem) 369,8 (209 in 206)

10. Dawid Kubacki (Pol) 366,2 (194 in 230,5)

...

13. Anže Lanišek (Slo) 348,6 (196,5 in 215)

16. Lovro Kos (Slo) 331,8 (166 in 233,5)

29. Žak Mogel (Slo) 209,2 (191 in 126,5)

...