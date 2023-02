Nadarjena Nika Prevc osvojila medaljo, navdušila tudi 15-letnica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nika Prevc je skočila do srebrne medalje.

Nika Prevc je skočila do srebrne medalje. Foto: Guliverimage

Nadarjena slovenska skakalka Nika Prevc ima novo medaljo z mladinskega svetovnega prvenstva. V Whistlerju v Kanadi se je veselila srebrnega odličja in svojo bero z mladinskih tekmovanj povečala na številko pet. Zlata je postala domačinka Alexandria Loutitt, ki je v tej sezoni že zmagala na tekmi svetovnega pokala. Na odličnem šestem mestu je bila 15-letna Ajda Košnjek.

Kanadčanka Alexandria Loutitt je bila na prikazano na treningu – na vseh štirih je imela najboljši dosežek – osrednja favoritinja za zlato medaljo, a je v poskusni seriji do današnjega dne aktualna svetovna prvakinja Nika Prevc, ki je leto mlajša od kanadske vrstnice, pokazala zobe in dala vedeti, da se bo borila za morebitno novo zlato medaljo, ki jo je osvojila lani v Zakopanah. Tudi v prvi seriji ji je z 98,5 metra uspel odličen skok in po svojem nastopu občutno prevzela vodstvo. Pred Avstrijko Julio Mühlbacher je imela kar 20,1 točke naskoka.

Kot zadnja se je po srednji skakalnici spustila še Loutittova, ki je zmogla 100,5 metra in imela po prvi seriji 4,6 točke prednosti. Kanadčanka, ki je bila pred enim letom bronasta, je v drugo odskočila še dlje, naredila doskok pri 101,5 metra in se razveselila zgodovinskega zlata. Nika je zmogla 95 metrov, kar je bilo dovolj za srebrno odličje. Loutittova je imela na koncu 14,9 točke prednosti.

Nika Prevc je tako skočila do pete medalje na mladinskih svetovnih prvenstvih. Na prvem v Lahtiju pred dvema letoma je bila na ekipni preizkušnji bronasta, v Zakopanah pa zlati posamični medalji dodala še zlato na ženski ekipni in srebrno na mešani tekmi.

Od Slovenk so nastopile še tri predstavnice. Prav tako se je izkazala vsega 15-letna članica tržiškega skakalnega kluba Ajda Košnjek. Z dvema dobrima skokoma je na koncu osvojila šesto mesto. Nika Vetrih in Taja Bodlaj sta bili 15. oziroma 19.

Rezutlati

Mesto Skakalka D1 (m) T1 D2 (m) T2 Skupaj (točke) 1. Loutitt, Alexandria Kan 100.5 129.6 101.5 131.1 260.7 2. Prevc, Nika Slo 98.5 125.0 95.0 120.8 245.8 3. Muehlbacher, Julia Avt 92.5 104.9 90.0 116.2 221.1 4. Ichinohe, Kurumi Jap 89.5 102.5 91.5 110.0 212.5 5. Midtsundstad, Nora Nor 90.0 100.8 88.5 105.8 206.6 6. Košnjek, Ajda Slo 88.5 96.6 90.0 107.8 204.4 ... 15. Vetrih, Nika Slo 78.5 76.6 93.0 106.0 182.6 19. Bodlaj, Taja Slo 79.0 76.5 85.5 91.1 167.6

Rezultati