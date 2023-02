Granerud spet razred zase, Jelar in Domen Prevc danes najboljša Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SMUČARSKI SKOKI, KVALIFIKACIJE IN 2. posamična TEKMA (M), WILLINGEN

Zmagovalec nedeljske tekme svetovnega pokala smučarjev skakalcev Willingenu v Nemčiji je Norvežan Halvor Egner Granerud. na stopničke sta danes stopila še Japonec Rjoju Kobajaši in Granerudov rojak Danel Andre Tande, najboljši Slovenec pa je bil danes Žiga Jelar na petem mestu. Domen Prevc je tekmo končal na šestem.

Timi Zajc je nedeljsko preizkušnjo končal na desetem mestu, od 18. do 20. pa so se zvrstili Anže Lanišek, Lovro Kos in Peter Prevc.

Šestindvajsetletni Granerud je velik korak do devete zmage v sezoni in skupno 22. v karieri storil že v prvi seriji, ko je za več kot deset točk prehitel tekmece. V drugo je postavil le še piko na i sijajnemu zadnjemu mesecu in pol.

Norvežan je namreč osvojil novoletno turnejo ter na zadnjih 12 tekmah stal na odru za zmagovalce, s čimer je izenačil drugi najdaljši niz uvrstitev med najboljše tri. Zdaj si ga deli s Petrom Prevcem iz sezone 2015/16. Tekmo daljši niz ima le še Finec Janne Ahonen iz sezone 2004/05.

Granerud je s četrto zaporedno zmago precej povišal tudi prednost v skupnem seštevku. Zdaj ima pred drugouvrščenim Poljakom Dawidom Kubackim 238 točk prednosti (1516:1278). Tretji je ostal najboljši Slovenec Lanišek s 1083 točkami. Pred Avstrijcem Stefanom Kraftom ima 80 točk naskoka.

Naslednje tekme moških za svetovni pokal bodo naslednji konec tedna v ameriškem Lake Placidu. Na sporedu bosta dve posamični tekmi ter superekipna preizkušnja parov.

Izidi: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 273 točk (147,5 m/142)

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 252,3 (134,5/145,5)

3. Daniel Andre Tande (Nor) 249,2 (141,5/137)

...

5. Žiga Jelar (Slo) 236,3 (134,5/135,5)

6. Domen Prevc (Slo) 232,4 (132,5/135)

10. Timi Zajc (Slo) 220,1 (129,5/134,5)

18. Anže Lanišek (Slo) 197,3 (130/121)

19. Lovro Kos (Slo) 195,2 (132/121,5)

20. Peter Prevc (Slo) 194,7 (128/120)

... Svetovni pokal, skupno (20): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1516

2. Dawid Kubacki (Pol) 1278

3. Anže Lanišek (Slo) 1083

...

10. Timi Zajc (Slo) 442

18. Peter Prevc (Slo) 274

21. Žiga Jelar (Slo) 250

22. Lovro Kos (Slo) 247

23. Domen Prevc (Slo) 236

40. Žak Mogel (Slo) 29

... Pokal narodov: 1. Avstrija 3904

2. Norveška 3452

3. Poljska 3117

4. Slovenija 3036

...

Slovenci odlični v kvalifikacijah

Štirje Slovenci so se v kvalifikacijah uvrstili med deseterico najboljših, Domen Prevc je bil tretji, Timi Zajc četrti, Žiga Jelar sedmi in Lovro Kos deveti. Na tekmo sta se prebila še Peter Prevc (25. dosežek) in Anže Lanišek (37.), ki sta bila nekoliko skromnejša, brez tekme pa je ostal Žak Mogel, kvalifikacije je končal na 58. mestu.

Zmagovalec kvalifikacij je Norvežan Halvor Egner Granerud, drugi pa njegov rojak Daniel Andre Tande.

Willingen, kvalifikacije (m):

Do točk je v soboto prišlo še pet slovenskih skakalcev. Anže Lanišek je zaostal le za zmagovalcem, Norvežanim Granerudom, drugi najboljši med varovanci glavnega trenerja Roberta Hrgote pa je bil Žiga Jelar (255,2) na 11. mestu, tik za njim je končal Timi Zajc (244,3), ki je brez večjih težav nastopil po petkovem strašljivem skoku in padcu pri 161,5 metra.

Lovro Kos (233,9) je v drugi seriji pridobil deset mest in bil 19., Domen Prevc (225,8) pa jih je izgubil šest za končno 24. mesto. Žak Mogel (200,6) je bil 30. in petič v karieri osvojil točke za svetovni pokal.

