Odlični Anže Lanišek premoč priznal le Norvežanu!

Anže Lanišek je bil danes drugi že po prvi seriji, v kateri mu je s 150 metri uspela daljava dneva. V finalu je pristal pri 138 metrih, za Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom pa je na koncu zaostal 2,7 točke. Tretji je bil Poljak Dawid Kubacki.

Do točk svetovnega pokala se je prebilo še pet Slovencev, Žiga Jelar in Timi Zajc sta končala na 11. in 12. mestu, Lovro Kos je bil 19., Domen Prevc 24. in Žak Mogel 30. Petru Prevcu se edinemu izmed Slovencev ni uspelo prebiti v finale, tekmo je po prvi seriji končal na nesrečnem 31. mestu.

"Čim več takih skokov"

Lanišek je še desetič v tej sezoni ter 23. v karieri stopil na zmagovalni oder. Tretje mesto je pripadlo Poljaku Dawidu Kubackemu (281,3). Na stopničke se je vrnil po skoraj mesecu dni, ko mu je to uspelo na zadnji tekmi novoletne turneje v Bischofshofnu.

"Super, že pri prvem skoku z mize sem vedel, da bo šlo. Čim več takih skokov. Za moje pojme je bil drugi celo še boljši, a so bile v zraku razmere težke. V drugem delu me ni potegnilo, kot bi si želel. Super sem odskakal, dobro smo oddelali," je za RTV Slovenija dejal 26-letni Domžalčan.

"Včasih je treba narediti korak nazaj, da greš dva naprej. Ne bom rekel, da je bilo lahko, ni bilo. Mogoče sem pričakoval neko mini krizo, to danes pa je bilo za dušo. Oba skoka sta bila vrhunska in upam, da v tej smeri nadaljuje," pa je o težjem obdobju v zadnjem mesecu še dodal Lanišek.

Prvič v karieri presegel tisoč točk

Petič je bil v tej sezoni drugi, Granerud pred njim pa je bil danes za malenkost boljši. Slavil je 21. zmago v karieri, osmo v tej sezoni in storil še en korak proti drugemu velikemu kristalnemu globusu. Prvega je osvojil v sezoni 2020/21.

V skupnem seštevku te sezone ima Granerud 1416 točk, sledi pa mu Kubacki s 1264. Lanišek je prvič v karieri presegel mejo 1000 osvojenih točk, potem ko je lani sezono končal na sedmem mestu z 936. V tej sezoni jih ima na kontu že 1070 in je precej povišal prednost pred danes osmouvrščenim Avstrijcem Stefanom Kraftom (983).

V nedeljo bo na skakalnici Mühlenkopf najprej ženska tekma ob 11.45, moški pa bodo najprej opravili kvalifikacije ob 14.30, tekma pa se bo začela uro in pol kasneje.

Izidi: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 296,6 točke (149,5 m/138)

2. Anže Lanišek (Slo) 293,9 (150/138)

3. Dawid Kubacki (Pol) 281,3 (147/137)

...

11. Žiga Jelar (Slo) 255,2 (140/130,5)

12. Timi Zajc (Slo) 244,3 (135/131)

19. Lovro Kos (Slo) 233,9 (125,5/130,5)

24. Domen Prevc (Slo) 225,8 (134/119)

30. Žak Mogel (Slo) 200,6 (134/112,5)

... - brez finala:

31. Peter Prevc (Slo) Svetovni pokal, skupno (19): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1416

2. Dawid Kubacki (Pol) 1264

3. Anže Lanišek (Slo) 1070

...

11. Timi Zajc (Slo) 416

18. Peter Prevc (Slo) 263

20. Lovro Kos (Slo) 235

22. Žiga Jelar (Slo) 205

23. Domen Prevc (Slo) 196

40. Žak Mogel (Slo) 29

... Pokal narodov: 1. Avstrija 3768

2. Norveška 3276

3. Poljska 3061

4. Slovenija 2889

...

Uspešne kvalifikacije

Kvalifikacije so bile prvotno predvidene za petek, a so jih prireditelji zaradi premočnega vetra prestavili na soboto. Današnje kvalifikacije je dobil Nemec Markus Eisenbichler (141,5 m), pred rojakom Karlom Geigerjem (136) in Norvežanom Danielom Andrejem Tandejem (141,5), najboljši Slovenec pa je bil Lovro Kos (138) s petim dosežkom kvalifikacij.

Na tekmo so se zanesljivo uvrstili tudi Žiga Jelar (136,5), Anže Lanišek (129), Timi Zajc (121,5), Domen Prevc (129,5), Peter Prevc (126,5) in Žak Mogel (121,5). Zasedli so 11., 12., 22., 34., 38. in 47. mesto.

V petek so sicer izpeljali tekmo mešanih ekip, ta pa se je zaradi težav s premočnim vetrom končala po prvi seriji. Ena od žrtev vetrovne loterije je bil tudi naš Timi Zajc, ki ga je poneslo do neverjetnih 161 metrov, kjer je z višine skrajšal svoj polet in po trdem postanku tudi padel. Ob Zajcu so slovenske barve branili še Nika Križnar, Ema Klinec in Žiga Jelar, četverica pa je bila peta. Zmagala je Norveška pred Avstrijo, Nemčijo in Japonsko.

Potem ko je Timi Zajc na petkovi mešani tekmi v vetrovnih razmerah poletel do neverjetnih 161,5 metra, pri pristanku z velike višine pa grdo padel, je marsikoga zaskrbelo. Po prespani noči se je potrdilo, da se slovenski skakalec pri doskoku na ravnini ni poškodoval. Kot je pred današnjimi kvalifikacijami povedal v pogovoru za nacionalno televizijo, je pripravljen na nov tekmovalni dan. Dodal je, da upa, da bo danes letel tako, kot je treba. Po petkovi tekmi je opravil terapijo pri fizioterapevtu, dodatnih pregledov pa ni potreboval. Večkrat si je ogledal tudi posnetek včerajšnjega skoka. "Kar zanimivo ga je bilo videti," je dejal. "Zdaj bo to treba dati na stran in se osredotočiti na skoke," se zaveda slovenski skakalec, ki verjame, da padec ni pustil posledic na njegovi psihični pripravi. "Vem, da se kaj takega zgodi zelo redko, to se dogaja ob vetru, danes bo verjetno varno," si želi Zajc.

Na treningu navdušil Jelar

Skakalci bi morali že v petek opraviti tri trening skoke, a so do konca izpeljali le enega. Znova je na treningu navdušil Jelar, ki ga je odneslo do 154,5 metra, kar je bil ob doskoku neuradni rekord na delujočih velikih skakalnicah. Uradni rekord Willingena drži Klemens Muranka (153).

Jelar je zanesljivo dobil trening, drugi je bil s 142,5 metra Timi Zajc, tretji pa Dawid Kubacki. Domen Prevc je bil 8., Lanišek 10., Peter Prevc 17., Kos 31., Mogel pa 58.

Drugi trening so po skoku Daniela Hubra, ki je pristal pri 63 metrih, končali. Pojavile so se namreč težave z zaletno smučino, v kateri se je nabrala voda, in preprečile nadaljevanje treninga.