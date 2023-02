Odličen skok Eme Klinec v finalu, trojna japonska zmaga

Na skakalnici Mühlenkopf v Willingenu v Nemčiji so se smučarske skakalke danes še enkrat pomerile za točke svetovnega pokala. Prva tri mesta so zasedle Japonke. Zmagala je Juki Ito, drugo mesto je osvojila Nozomi Marujama, tretje pa Sara Takanaši. V drugi seriji sta nastopili dve Slovenki. Ema Klinec, deveta po prvi seriji, je v finalu skočila 128 metrov in pol in na koncu osvojila šesto mesto. V finalni seriji je nastopila tudi Katra Komar (26. mesto), Maja Vtič pa je bila zaradi prevelikega dresa diskvalificirana. Nika Križnar je zaradi slabe forme že včeraj odpotovala domov.

Ema Klinec je s šestim mestom pretrgala niz treh zaporednih uvrstitev na oder za zmagovalke. V prvi seriji današnje tekme je bila deveta, v drugo pa je skočila 128,5 metra in pridobila tri mesta. Štiriindvajsetletnica iz Poljan nad Škofjo Loko je tako pridobila nekaj točk v boju za tretje mesto v skupnem seštevku. Zdaj ima 60 točk zaostanka za Norvežanko Anno Odine Stroem (815). Pred njima sta najboljša Avstrijka Eva Pinkelnig (1.142) in drugouvrščena Nemka Katharina Althaus (1.003).

Šesto zmago v karieri, prvo po sezoni 2016/17, je zabeležila Juki Ito. Drugič v tej sezoni ter skupno 23. v karieri je 28-letnica stopila na oder za zmagovalke. Za Nozomi Marujama so bile to tretje stopničke v karieri, za Takanašijevo pa že 115.

Juki Ito je zmagovalka druge posamične tekme v Willingenu. Foto: Guliverimage

Od Slovenk se je v finale poleg Eme Klinec uvrstila le še Katra Komar (107,4), ki je bila na koncu 26. V prvi seriji je v izteku skakalnice padla, a se pri tem ni poškodovala. Nejka Repinc Zupančič je znova ostala brez finala, tako kot v soboto je zasedla 31. mesto, Maja Vtič pa je bila zaradi neustreznega dresa diskvalificirana.

Katra Komar je druga slovenska finalistka. Foto: Guliverimage

Tudi danes bo tekma minila brez Nike Križnar, ta je po slabih petkovih predstavah na tekmi mešanih ekip že zapustila Willingen.

"Nika Križnar se je včeraj odločila, da ne bo zdržala tega konca tedna. Včerajšnji skok jo je preveč potrl in zato smo se odločili, da jo odmaknemo od tekmovanj. Trenutno je že na poti domov. Kako bo v prihodnje, bo povedala sama, ko bo pripravljena, ko se bo malo oddaljila od skakalnic.

Upam, da se bo umirila in potem normalno tekmovala naprej. Žal se v skokih to kdaj zgodi. Nika že pet let kar konkretno vleče ta naš voz. Razlog morda ni samo, da je bilo delo slabo. Razlogi so lahko tudi, da je malce iztrošena, utrujena, tako tudi deluje. V zadnjem obdobju je bilo kar nekaj težav, bolezni, zvin gležnja. Od takrat se te težave kar vrstijo in upam, da ji bo kratek počitek hitro povrnil moči," je o Križnarjevi povedal trener Zoran Zupančič.

Izidi: 1. Juki Ito (Jap) 126,6 (137/135,5) 2. Nozomi Marujama (Jap) 229,0 (133/136,5) 3. Sara Takanaši (Jap) 222,6 (137,5/133) ... 6. Ema Klinec (Slo) 200,3 (119/128,5) 26. Katra Komar (Slo) 107,4 (117/92,5) ... - brez finala: 31. Nejka Repinc Zupančič (Slo) - diskvalifikacija: Maja Vtič (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (17): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 1.142 točk 2. Katharina Althaus (Nem) 1.003 točke 3. Anna Odine Stroem (Nor) 815 4. Ema Klinec (Slo) 755 ... 7. Nika Križnar (Slo) 602 19. Urša Bogataj (Slo) 249 23. Nika Prevc (Slo) 143 36. Maja Vtič (Slo) 42 37. Katra Komar (Slo) 39 54. Nika Vetrih (Slo) 1 Pokal narodov: 1. Avstrija 2.828 2. Nemčija 2.760 3. Norveška 2.567 4. Slovenija 2.136 ...

Preberite še: