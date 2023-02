Mladi skakalci Taj Ekart, Rok Masle, Gorazd Završnik in Maksim Bartolj so na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanadi na ekipni tekmi osvojili bron.

Mladi skakalci Taj Ekart, Rok Masle, Gorazd Završnik in Maksim Bartolj so na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanadi na ekipni tekmi osvojili bron. Foto: SloSki

Z mladinskega svetovnega prvenstva v nordijskih športih v Whistlerju v Kanadi spet prihajajo lepe novice. Slovenski skakalci so na ekipni tekmi osvojili bron. Taj Ekart, Rok Masle, Gorazd Završnik in Maksim Bartolj so zbrali 925,8 točke in zaostali le za Avstrijo (972,5) in Poljsko (966,7).