Izjemen slovenski ekipni uspeh v Hinzenbachu. Ema Klinec je znova skočila na drugo mesto, prvič v karieri pa si je na tekmi svetovnega pokala stopničke zagotovila mlada Nika Prevc. Pred Slovenkama je končala le vodilna v skupnem seštevku Eva Pinkelnig. Do točk od Slovenk še Katra Komar (17.) in Maja Vtič (24.).

Slovenski ženski skakalni tabor ima po prvi posamični tekmi v Hinzenbachu veliko razlogov za zadovoljstvo. Zmagovalni oder je močno slovensko obarvan. Ema Klinec je še šestič to sezono zasedla drugo mesto, 17-letna Nika Prevc pa je sploh prvič na tej tekmovalni ravni skočila med najboljšo trojico. Do zdaj je bila njena najboljša uvrstitev sedmo mesto.

Že po uvodni seriji je za Slovenke kazalo dobro. Klinčeva je s tretjo daljavo serije (88,5 metra) zasedala drugo mesto, za vodilno Evo Pinkelnig (91,5 metra) je zaostajala 2,6 točke. Tretja je bila Avstrijka Chiara Kreuzer s 5,8 točke zaostanka, Prevčeva pa je držala sedmo mesto, od Kreuzerjeve jo je ločilo 3,6 točke.

Nika Prevc je prvič v karieri skočila na stopničke svetovnega pokala. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V finalu je slovenska najstnica v zahtevnih razmerah doskočila pri 88 metrih in napovedala napredovanje. Na koncu je pridobila kar štiri mesta in se razveselila prvih stopničk svetovnega pokala v karieri. Klinčeva je v finalu skočila 87 metrov in zadržala drugo mesto, Pinkelnigova pa je tudi v finalu skočila najdlje (89,5) in se veselila nove zmage, s katero je še povečala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala. Avstrijka je Slovenki prehitela za 3,9 oziroma 6,2 točke.

Eva Pinkelnig je skočila do nove zmage. Foto: Guliverimage

Komarjeva in Vtičeva do točk

Točke sta osvojili še dve od šestih skakalk, na katere je računal trener Zoran Zupančič. Katra Komar (83/82,5) je v finalu nazadovala za eno mesto in končala kot 17., Maja Vtič (82/82,5) pa je bila 24.

Mladi Nika Vetrih (77,5) in Ajda Košnjek (78) sta bili prekratki za finale, zasedli sta 34. in 36. mesto.

Nova priložnost že v soboto zjutraj

V soboto sledi še ena posamična tekma. Kvalifikacije so predvidene ob 8. uri, tekma ob 9.00. Po sobotni tekmi skakalke čakajo še preizkušnje v Rasnovu, nato pa bo na sporedu nordijsko svetovno prvenstvo v Planici.

Izidi, Hinzenbach 1. Eva Pinkelnig (Avt) 254,4 (91,5/89,5)

2. Ema Klinec (Slo) 250,5 (88,5/87)

3. Nika Prevc (Slo) 248,2 (86,5/88)

...

17. Katra Komar (Slo) 222,9 (83/82,5)

24. Maja Vtič (Slo) 215,6 (82/82,5)

...

- brez finala:

34. Nika Vetrih (Slo)

36. Ajda Košnjek (Slo) Vrstni red v svetovnem pokalu (18): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 1242 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 1053

3. Anna Odine Stroem (Nor) 844

4. Ema Klinec (Slo) 835

...

7. Nika Križnar (Slo) 602

19. Urša Bogataj (Slo) 249

20. Nika Prevc (Slo) 203

35. Katra Komar (Slo) 53

37. Maja Vtič (Slo) 49

54. Nika Vetrih (Slo) 1 Pokal narodov: 1. Avstrija 3002

2. Nemčija 2911

3. Norveška 2606

4. Slovenija 2297

...

Kvalifikacije Kanadčanki, skozi sito kvalifikacij vse Slovenke

Kanadčanki Alexandrii Loutitt sta v kvalifikacijah tesno sledili Japonka Nozomi Marujama s 83,5 metra in 107,5 točke in Nemka Katharina Althaus s 83,5 metra in 107,2 točke.

Najvišje uvrščena Slovenka je bila znova Ema Klinec (82,5 metra, 105,8 točke) na 5. mestu, odlično pa se je znašla tudi Katra Komar, ki je 101,6 točke zasedla sedmo mesto.

Na tekmo sta se uvrstili še Nika Prevc (91,1 metra) z 22. mestom in Maja Vtič (90,4 metra) s 24. mestom, priložnost pa sta dobili tudi debitantki na tekmah svetovnega pokala v tujini, Ajda Košnjek (81,7 metra) z 32. in Nika Vetrih (79,1 metra) s 35. mestom med 51 skakalkami.

Nika Križnar v Avstriji ne nastopa.

