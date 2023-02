Domen Prevc in Timi Zajc bosta ob 23. uri del zgodovinske tekme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalci imajo čez lužo pester tekmovalni program. Potem ko so že opravili s posamično tekmo, jih ob 23. uri po srednjeevropskem času čaka še premierna super ekipna tekma, na kateri bodo skakali v parih. To bo prva tovrstna tekma za moške v svetovnem pokalu. Slovenijo bosta na zgodovinski preizkušnji zastopala najboljša iz posamične tekme, Timi Zajc, ki je za 0,8 točke zgrešil stopničke, in Domen Prevc, ki je zasedel šesto mesto.