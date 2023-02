Skakalcem, Kranjcu, Mastnaku in Kotnikovi najvišje državno priznanje za šport

Na 58. podelitvi, ki je bila na Brdu pri Kranju sta navzoče z nagovori pozdravila predsednica republike Nataša Pirc Musar in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Poročilo je podal predsednika odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj, vrhunski alpinist Viktor Grošelj.

Poleg štirih nagrad je odbor podelil tudi deset plaket, ki so jih za pomembne tekmovalne dosežke prejeli atlet Kristjan Čeh, svetovni prvak in evropski podprvak v metu diska, strelca Boštjan in Jasmina Maček, osvojila sta bronasto medaljo v mešani ekipni tekmi v trapu na svetovnem prvenstvu, Maja Povšnar, svetovna prvakinja v ju-jitsu in jadralec Toni Vodišek, svetovni in evropski prvak v kajtanju.

Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa so plakete prejeli Janez Hudej, Vladimir Sitar in Branko Terglav, za življenjsko delo v športu pa Branko Recek, Janez Slavič in Alojz Radelj.

Gloria Kotnik in Tim Mastnak. Foto: Gregor Mlakar/STA

Za lansko leto je odbor prejel 83 predlogov in obravnaval 79 nominirancev, sicer pa je bilo od leta 1965 dalje podeljenih že 1312 priznanj, od tega 306 nagrad in 1020 plaket. Za nagrade za 2022 je bilo podanih 39 predlogov, za plakete pa 24. Višina Bloudkove nagrade znaša 9000 evrov, za plakete pa 3000 evrov.

"Zaradi neverjetnih dosežkov in razvoja slovenskega športa v zadnjih letih je Bloudkov odbor vsako leto postavljen pred zahtevnejše odločitve. Odločanje, komu podeliti priznanja, ob številnih, ki si ga zaslužijo, je skoraj misija nemogoče. Zato se Bloudkov odbor že nekaj let zavzema za spremembo pravilnika, po katerem lahko sedaj podelimo le tri, v izjemnih in posebej utemeljenih primerih pa največ štiri nagrade," je v obrazložitvi pojasnil Grošelj.

"Zaradi neverjetnih dosežkov in razvoja slovenskega športa v zadnjih letih je Bloudkov odbor vsako leto postavljen pred zahtevnejše odločitve," je na podelitvi dejal Viktor Grošelj. Foto: Jure Makovec/STA

Odbor v sedanji sestavi želi doseči predvsem dve spremembi. Prva je, da se v letih olimpijskih iger število nagrad poveča za vse prejemnike olimpijskih medalj, tudi za tiste, ki v preteklosti Bloudkove nagrade še niso prejeli.

"To bi odboru omogočilo, da bi lahko nagrajeval tudi vrhunske športnike neolimpijskih športov, še posebej pa trenerje, športne funkcionarje in druge zaslužne delavce v športu," je pojasnil Grošelj.

Druga sprememba, za katero se odbor zavzema, pa je, da bi Bloudkova nagrada vsem prejemnikom prinesla isto priznanje in zakonske pravice, ne glede na to, ali so jo dobili za vrhunski mednarodni športni dosežek, življenjsko delo v športu ali za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa.

"Bloudkova nagrada bo le tako ostala enaka in nedeljiva. To je tudi njen namen, pomen in veličina. Vesel sem, da so tej spremembi zakona naklonjene vse politične opcije v našem parlamentu. Zato verjamem, da lahko v kratkem pričakujemo potrditev teh želenih in nujnih sprememb," je še dodal predsednik odbora.

Obrazložitve Bloudkovih nagrad za leto 2022, najvišjih državnih priznanj za šport.

Peter in Cene Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos (za vrhunski mednarodni športni dosežek).

Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije (OKS).

Slovenska moška reprezentanca v smučarskih skokih v postavi Peter Prevc, Timi Zajc, Cene Prevc in Lovro Kos je na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 osvojila srebrno medaljo. Slovenske fante, ki so na ekipni tekmi na veliki skakalnici vseskozi blesteli, so na koncu ugnali le severni sosedi Avstrijci. Ti so postali olimpijski prvaki s prednostjo 8,3 točke pred Slovenijo. Vsekakor gre za izvrsten dosežek, predvsem pa so naši orli spet pokazali vrhunske skoke in odličen ekipni duh.

Žan Kranjec (za vrhunski mednarodni športni dosežek).

Predlagatelja: OKS in Smučarska zveza Slovenije (SZS).

Alpski smučar Žan Kranjec je na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 v svoji paradni disciplini, veleslalomu, osvojil srebrno medaljo in s tem dobil svoje prvo odličje na velikih tekmovanjih. Bogato kariero je začel na svetovnem mladinskem prvenstvu leta 2012 v Roccarasu, kjer je osvojil bronasti medalji v veleslalomu in kombinaciji ter zlato na

ekipni tekmi. Na njej so slovensko reprezentanco sestavljali še Ula Hafner, Ana Bucik in Mišel Žerak. Kranjec je tudi zmagovalec dveh tekem v svetovnem pokalu in skupni zmagovalec evropskega pokala 2014.

Tim Mastnak (za vrhunski mednarodni športni dosežek).

Predlagatelja OKS in SZS.

Tim Mastnak je na olimpijskih igrah v Pekingu osvojil naslov olimpijskega podprvaka v paralelnem deskanju. Po uspehih na drugih tekmovanjih - od mladinskega svetovnega prvaka do kolajne na univerzijadi, na svetovnem prvenstvu, osvojil je mali kristalni globus in tri zmage v svetovnem pokalu - je Tim končno dočakal tudi olimpijsko medaljo. Svoj novi izziv za nadaljevanje kariere vidi v lovu na olimpijsko zlato.

Gloria Kotnik (za vrhunski mednarodni športni dosežek).

Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije (OKS).

Kako trmasta in vztrajna je deskarka Gloria Kotnik je dokazala s tretjim mestom v paralelnem veleslalomu na olimpijskih igrah v Pekingu 2022. Gloria je bila s tem zagotovo največja senzacija slovenske ekipe na igrah, saj je pred tem izpustila sezono, vmes postala mama in se na tekmovanja vrnila prerojena. Čeprav se 33-letnica z deskanjem ukvarja že od malih nog in je že štirikrat nastopila na zimskih OI, je bil do olimpijskega brona njen največji uspeh četrto mesto na tekmi svetovnega pokala.