Poljakoma zgodovinska zmaga, Slovenca peta

Zmagovalca premierne super ekipne tekme svetovnega pokala sta Poljaka Dawid Kubacki in Piotr Zyla. Na tekmi v treh serijah sta se jima na odru za zmagovalce pridružila Avstrijca Daniel Tschofenig in Stefan Kraft ter Japonca Rjoju Kobajaši in Naoki Nakamura. Domen Prevc in Timi Zajc sta zasedla peto mesto. V nedeljo bo v Lake Placidu še ena posamična tekma (16.00), kvalifikacije bodo ob 14.45.

Nekateri smučarski skakalci so imeli v ZDA dodobro zapolnjen sobotni urnik, saj so dopoldan skakali na posamični tekmi, pozno popoldan pa še na zgodovinski super ekipni tekmi dvojic v svetovnem pokalu. Nov tekmovalni format so poleti preizkusili na grand prixu, v svetovnem pokalu pa prvič v Lake Placidu.

Najbolje sta se v treh serijah – v prvi je nastopilo 13 parov, v drugo se jih je uvrstilo 12, v tretjo pa osem– znašla Dawid Kubacki in Piotr Zyla. Poljaka sta vodstvo prevzela po tretjem skoku in ga nista spustila več iz rok. Na koncu sta slavila s 13,2 točke prednosti pred avstrijsko navezo Stefan Kraft-Daniel Tschofenig.

Rjoju Kobajaši je v zadnji skupini z odličnim skokom Japonsko s petega popeljal na tretje mesto. Z Naokijem Nakamuro sta za zmagovalcema zaostala 24,1 točke. Osmoljenca sta Nemca Andreas Wellinger in Karl Geiger, ki sta bila pred zadnjo skupino druga, po skromnejšem skoku zmagovalca posamične tekme Wellingerja pa padla na četrto.

Bolj razpoloženi del slovenskega para Domen Prevc je s Timijem Zajcem zasedel peto mesto. Foto: Sportida

Slovenski par Domen Prevc – Timi Zajc, bolj je bil razpoložen prvi, je bil po prvem skoku drugi, nato padel na šesto mesto, po treh serijah pa zasedel peto mesto. Za stopničkami je zaostal dobrih 16 točk.

"Zanimiva tekma za mano. Nekaj novega za vse. Jaz sem užival in delal dobre skoke, tako da grem lahko z lepo popotnico v posteljo in v naslednji dan," je po 5. mestu v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Prevc.

"Prva ekipna tekma v parih je za nami. Moram reči, da je bila tekma res zanimiva. Bili smo v igri za stopničke do zadnjega skoka. Žal se ni izšlo, na koncu peto mesto. Fanta sta odskakala zelo dobro, ena napaka nas je oddaljila. Jutri je nov dan in nadaljujemo z dobro formo," pa je misli strnil trener Robert Hrgota.

V nedeljo še ena posamična tekma

V nedeljo v Lake Placidu sledi še ena posamična tekma, ob 14.45 bodo kvalifikacije, ob 16. uri pa tekma. Prihodnji konec tedna bodo skakalci tekmovali v Rasnovu, ki ga bodo nekateri najboljši, tudi Slovenci, preskočili. Nato sledi nordijsko svetovno prvenstvo v Planici.

Lake Placid, super ekipna tekma