Nika Križnar o umiku: Narediti sem morala korak nazaj, se vrniti k temeljem

Teden dni loči smučarske skakalke od prvih kvalifikacij nordijskega svetovnega prvenstva v Planici. Tam bo med tekmovalkami znova tudi Nika Križnar, ki se ji je v zadnjih tednih nabralo preveč stvari, zato se je umaknila, vrnila k osnovam, predvsem pa v glavi in s pogovori s svojim "psihologom", fantom Aljažem Vodanom, razčistila nekatere stvari, ki so jo zavirale.

Slovenska odprava za prihajajoče nordijsko svetovno prvenstvo, ki ga bo med 21. februarjem in 5. marcem gostila Planica, je tik pred začetkom vrhunca sezone strnila misli in pogledala proti prihodnjemu tednu, ko bo šlo na Gorenjskem zares.

Smučarske skakalke pred Planico čaka še eno prizorišče, in sicer bodo med četrtkom in soboto nastopale v Rasnovu, kjer bo glavni trener Zoran Zupančič računal na Emo Klinec, Niko Prevc, Katro Komar, Majo Vtič (kvartet je tudi del ekipe za svetovno prvenstvo) in Ajdo Košnjek, medtem ko bo Romunijo izpustila Nika Križnar.

Slovenska skakalna šampionka, ki ji v tej sezoni ne gre po željah – težave z gležnjem, boleč predčasen konec sezone dobre prijateljice Urše Bogataj, nižje uvrstitve od pričakovanih – je v začetku februarja predčasno zapustila Willingen in izpustila Hinzenbach. V pogovoru s sedmo silo se je dotaknila različnih tem in priznala, da ji manjka predvsem sproščenost.

V Willingenu se je po mešani ekipni tekmi umaknila. Foto: Sportida

O tem, zakaj se je umaknila in kako se je obrestoval umik

Verjamem, da sem se odločila pravilno. Vsak dan sem boljše. Rekla bi, da sem se ukvarjala bolj s svojo glavo, saj so bili skoki na treningih pravi, nisem pa jih znala več prenesti na tekmo. Moram se še bolj sprostiti in na tekmi delati, kar delam na treningih. Ko mi bo to enkrat uspelo, verjamem, da mi bo spet steklo tudi rezultatsko.

Časa, da bi pridobila tiste svoje prave občutke, sicer ni bilo veliko, a mislim, da sem na pravi poti. Narediti sem morala korak nazaj, se vrniti k temeljem. Na domači teren. V Žiri. K svojemu klubskemu trenerju Jerneju Kumru, ki mi trenutno zelo pomaga. Vzel si je čas za vsak trening. Opravila sva tudi treninge na manjši skakalnici, 60-metrski, da spet pridobim osnove, potem pa smo se vrnili v Kranj. Po alpskem pokalu, ki so ga imeli dekleta in fantje v Kranju, je bila skakalnica vrhunsko pripravljena, tako da sem lahko trenirala.

Skakalke bodo v Planici tekmovale na štirih tekmah: posamični na srednji napravi, posamični na večji napravi, ekipni tekmi na srednji napravi in mešani ekipni tekmi na srednji napravi.

"S takšnimi občutki sem se spopadala prvič. Obdržati rumeno majico je bilo lažje, saj so bili občutki še vseeno pozitivni in so pozitivno vplivali name, skoki pa so bili še vedno konstantni. Ko pa si enkrat stalno med top 10, nato pa padeš pod te rezultate, se fokus malo izgubi." Foto: Nik Moder/Sportida

O tem, kako in koliko je predelala stvari v glavi

Mislim, da sem kar dobro predelala stvari, ki so se dogajale v moji glavi, v mojih mislih. S takšnimi občutki sem se spopadala prvič. Obdržati rumeno majico je bilo lažje, saj so bili občutki še vseeno pozitivni in so pozitivno vplivali name, skoki pa so bili še vedno konstantni. Ko pa si enkrat stalno med top 10, nato pa padeš pod te rezultate, se fokus malo izgubi. Sama se zelo hitro razburim oziroma sem zelo hitro žalostna po slabših skokih, ki sem jih kazala v preteklosti v Willingenu in Hinterzartnu. Na žalost mi tam slabši skoki niso šli iz glave, tako da sem si morala vzeti čas zase, da sem predelala stvari, se umirila in osredotočila na svetovno prvenstvo.

O tem, s kom se je največ pogovarjala v zadnjih dneh, kdo je bil njen "psiholog"

Zagotovo moj fant. On me spodbuja, me motivira, v teh dneh pa je po svoje tudi moj "bodyguard" (varnostnik, op. a.). V zadnjem času sem dobila ogromno klicev drugih ljudi, ki me pravzaprav želijo tudi motivirati, a jaz se ne morem dati na sto različnih kosov, potrebujem samo tisto pravo osebo, ki mi pomaga. In ta je zagotovo moj fant. Skupaj sva predelala veliko veliko stvari, tudi o tem, kako se sprostiti, da skoki niso napačni, da sem na pravi poti in da moram samo zaupati svojim občutkom.

O Urši Bogataj, ki je zaradi nesrečnega padca predčasno končala sezono Predčasen konec sezone Urše Bogataj jo je potrl. Foto: Matic Ritonja/Sportida Z Uršo sva se slišali, tudi obiskala sem jo. Lahko rečem, da je super, da zelo dobro napreduje. Vsakič bolj stabilno je, kar me zelo veseli, da gre v pravo smer. Urša je tisti sonček, ki mi je pomagal, ona me zna zmotivirati ali pa me, ko je treba, malo držati nazaj. Energična Nika in mirna Urša, to je lepa kombinacija, ravnotežje. Iskreno, res jo pogrešam, a tukaj ne moremo nič. Samo upam, da bo svojo poškodbo dobro sanirala in da se kmalu spet vidimo.

O svojih trenutkih skokih, pripravljenosti

Menim, da gremo s klubskim trenerjem v pravo smer. Vsakič kažem boljše skoke. Našla sem tudi svoj pravi počep, ki sem ga prej vseskozi iskala. Samo še sproščenost manjka. Morda je pomanjkanje te glavni krivec za slabše skoke, a verjamem, da bom prej ali slej tudi to našla.

"Poznamo pozitivne in šibke točke obeh skakalnic. Sama imam raje 90-metrsko skakalnico v Planici, ker mi na 120-metrski še ni uspelo preskočiti 125 metrov," o napravah, na katerih bodo tekmovale, pravi Križnarjeva. Foto: Guliverimage

O prekinjenem tekmovalnem ritmu, vanj se bo vrnila v Planici

Če sem iskrena, sem zelo vesela, da sem se malo umaknila, saj je bilo pred tekmami toliko stresa, dodatne nervoze. Menim, da mi je to samo škodovalo. Iskreno, saj pogrešam tekme, a ko gledam svoje sotekmovalke, ki tekmujejo na vseh teh tekmah in skačejo do tako lepih mest, me to še dodatno motivira.

O tem, kako na "ti" si je s planiškima skakalnicama

Obe zelo dobro poznam, tako jaz kot preostale punce. Poznamo pozitivne in šibke točke obeh skakalnic. Sama imam raje 90-metrsko skakalnico v Planici, ker mi na 120-metrski še ni uspelo preskočiti 125 metrov. Vedno je neka luknja, vedno gledam eno in isto točko in skrajšam svoj skok. Upam, da se bo vrnila sproščenost, ki jo v zadnjem obdobju iščem, da bi se mi uspelo za te tekme zbrati in res uživati.

Na zadnjem svetovnem prvenstvu se je veselila brona s posamične tekme in srebra z ekipne. Ne skriva, da si želi bogato zbirko dopolniti z zlatom. Foto: Sportida

O ciljih na SP, o katerih vedno na glas govori in ne skriva, da si želi, kar ji še manjka: zlato

Če sem iskrena, mi je v Hinterzartnu ta zlata kolajna na svetovnem prvenstvu zaradi skokov malo ušla iz glave. Tam sem na tekmi videla, da sem morda malo dlje od preostalih. Sami skoki na treningih pa so bili vrhunski. Če bi skakala na tekmi, kot sem na treningu, bi bili to skoki za najvišja mesta. Velikokrat sva se s trenerjem pogovarjala o nekakšni blokadi, ki je morala biti med treningom in tekmo, tako da mi na tekme ni uspelo prenesti skokov s treningov. Upam, da mi to uspe zdaj na tej pomembni tekmi v Planici.

O predstavah preostalih slovenskih skakalk v zadnjih tednih

Tako kot drugje bom tudi v Rasnovu držala pesti za dekleta, jih spremljala. Kažejo zelo lepe rezultate, vsa čast. Zelo sem vesela tudi za malo Niko, da je bila prvič na stopničkah v svetovnem pokalu. Pozitivno me je presenetila s svojim nasmeškom, malo me je spomnila name, ko sem bila prvič na stopničkah (smeh, op. a.). Res lepo je videti ekipo tako nasmejano in dobre volje. Kar si želim, je, da bi ekipa delovala dobro, da bi stala kot eno, da bi na svetovnem prvenstvu dihali kot eno, drug za drugega.