Kakšen je nasvet olimpijskega prvaka našim tekmovalcem?

Ola Vigen Hattestada nam ni treba posebej predstavljati, vsaj tistim ne, ki malo spremljajo tek na smučeh. Dolgoletni partner Katje Višnar, naše nekdanje smučarske tekačice, je v svoji karieri dosegel kar nekaj vrhunskih rezultatov. Leta 2014 je v Sočiju postal olimpijski prvak, poleg tega pa ima s svetovnih prvenstev pet medalj. Oseba z veliko izkušnjami, s katerimi lahko pred svetovnim prvenstvom v Planici zagotovo pomaga našim tekačicam in tekačem na smučeh.

Norvežan je zadovoljen, kako so naši tekmovalci opravili zadnje priprave. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zadnje priprave so dobro uspele

Pričakovanja v slovenski tekaški reprezentanci niso tako visoka kot pri skakalkah in skakalcih, a Norvežan meni, da so njegove varovanke in varovanci dobro pripravljeni, potem ko so se vrnili še z zadnjih priprav pred prvenstvom.

"V Dobiacu so vsi dobro trenirali. Posamezniki so pred božičem veliko tekmovali. Nekateri so zboleli, nekateri so bili utrujeni. Mislim, da so zdaj na pravi poti. Res so naredili dober trening in upam, da gre njihova forma navzgor in da smo pripravljeni na prvenstvo," nam je uvodoma povedal 40-letni Norvežan.

Kje imajo največ možnosti? Ola Vigen Hattestad meni, da imajo naši največ možnosti v šprintu in ekipnem šprintu. Foto: Nik Moder/Sportida

Tako kot v preteklih letih bo tudi tokrat najmočnejša disciplina šprint in ekipni šprint, kjer imata največ izkušenj Eva Urevc in Miha Šimenc. Kakšnega vidnega rezultata pa se lahko nadejamo tudi na razdalji.

"Mislim, da je večina naših tekmovalcev najboljša v šprintih in ekipnem šprintu. Eva bo nekaj več tekmovala tudi na razdalji. Težko je napovedati, kako bo tekmovala, ampak mislim, da lahko prikaže dobre nastope."

"Vili Črv je zelo dober v šprintu in verjetno bo nastopil tudi v ekipnem šprintu. Tudi Anita Klemenčič lahko kaj naredi v šprintu … Če pogledamo celo ekipo, mislim, da smo močnejši v šprintu. Dobro, Anja (Mandeljc op. p.) je v letošnji sezoni zelo dobra na razdalji, ampak bo prav tako nastopila v šprintu. Vseeno pa bo njena paradna disciplina na desetkilometrski razdalji."

Kaj bi svetoval svojim varovancem? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Hitro te lahko kaj zmoti na prvenstvu

Kot smo že v uvodu omenili ima veliko izkušenj in če kdo, prav on ve, kako se pripraviti na največja tekmovanja. In kakšen je njegov nasvet našim tekmovalkam in tekmovalcem?

"Na koncu se moraš osredotočiti nase, na svoje načrte in priprave. Na svetovnem prvenstvu je veliko več pozornosti. Sam med svetovnim prvenstvom nisem preveč bral novic in podobnih stvari. Sam sem se želel osredotočiti nase in na moje načrte. Hitro te lahko kaj zmoti na prvenstvu in temu se moraš izogniti," je še povedal Hattestad.

