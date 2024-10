Nekdanji norveški smučarski tekač Ola Vigen Hattestad bo tudi v prihajajoči sezoni kot glavni trener bdel nad slovensko reprezentanco v smučarskem teku. Lanska skromna sezona, ki so jo pestile tudi zdravstvene težave, ni ponudila vidnejših slovenskih uvrstitev, v letošnji pa je njegov glavni cilj, da vsi tekači in tekačice dosežejo svoj potencial.

"Poletje je bilo vroče, a drugače dobro. Tekači in tekačice so opravili dobro delo. Imeli smo nekoliko drugačne priprave kot običajno, nismo imeli toliko trening kampov, da smo prihranili nekaj denarja za zimski program. Tekači so opravili veliko dobrega dela in zaenkrat kaže dobro," je uvodoma na predstavitvi smučarskih reprezentanc za STA dejal norveški strokovnjak.

Kot je pojasnil 42-letni nekdanji olimpijski prvak iz Sočija 2014, so ravnokar zaključili sklop priprav v Oberhofu, kjer so že opravili nekaj treninga na snegu: "Naslednji trening kamp bo sredi novembra v Beitostolenu na Norveškem, pred tem bomo opravili še en sklop treningov tu v Sloveniji, a ta ne bo na snegu."

Foto: www.alesfevzer.com

Optimističen glede Eve Urevc

Kar se tiče minule sezone, slovenski reprezentanti niso posegli po vrhunskih rezultatih. Najvišje je v skupnem seštevku svetovnega pokala je končala Anja Mandeljc na 64. mestu, ki je najboljšo uvrstitev dosegla z 28. mestom v kanadskem Canmoru. Eva Urevc je v začetku zime dvakrat prišla do točk, nato pa je imela v nadaljevanju težave z zdravjem in formo, zaradi hujše bolezni v družini pa je tudi predčasno končala sezono.

"Eva je poleti opravila zelo dobro delo. Nekoliko je bila v zadnjem tednu sicer bolna, drugače pa je na dobri poti. Mislim, da moramo biti z vidika rezultata z njo še vedno nekoliko potrpežljivi, ampak sem zelo optimističen, da bo dosegla svoj največji potencial tekom te zime," je o povratku Urevc dejal Hattestad.

Mladi Štern del A-reprezentance

V moški konkurenci se je največkrat med dobitnike točk zavihtel Miha Šimenc, dvakrat je bil 25. in bil na 82. mestu najboljši Slovenec v pokalu. Za še najbolj pozitivno presenečenje minule sezone je poskrbel 20-letni Nejc Štern. Ta je najprej na debiju prišel do prvih točk, na svojem drugem sprintu pa se prebil v izločilne boje in s 24. mestom postavil najboljšo slovensko uvrstitev sezone.

Nejc Štern je del reprezentance A. Foto: www.alesfevzer.com

To je mlademu tekaču prineslo uvrstitev v reprezentanco A, katere jedro pa tudi letos ostaja bolj ali manj enako. Ob Šternu so del A ekipe še Šimenc, Urevc, Mandeljc in Miha Ličef. Norveški strateg ima pod sabo tudi B ekipo, ki jo sestavljajo Anže Gros, Vili Črv in Boštjan Korošec, v ekipi C pa so Lucija Medja, Nika Ljubič in Tia Janežič.

Hattestadov pomočnik ostaja Nejc Brodar, pridružila pa se jima je tudi Eva Sever Rus, ki je v prejšnji sezoni delovala v mladinskih selekcijah.

"Nekaterim gre zelo dobro, drugim ne, a ..."

"Mislim, da je nekaj napredka. Naredili smo dobro analizo po lanski sezoni, nekateri so z opravljenim zadovoljni, drugi ne. Trudimo se zdaj vse te ugotovitve vključiti v nov načrt za prihajajočo sezono. Nekaterim gre zelo dobro, drugim ne, a je v tem težkem obdobju treninga vedno tako, saj sta september in oktober zelo zahtevna. Odgovor, kako se bo izšlo, bomo dobili pozimi, a trenutno deluje dobro," je dejal Norvežan.

Začetek konec novembra v Ruki

Za nekdanjega svetovnega prvaka iz Libereca 2009 in njegove varovance se bo letošnja sezona tradicionalno konec novembra začela v Ruki na Finskem. Ob svetovnem pokalu pa bosta vrhunca sezone še novoletna turneja Tour de Ski in svetovno prvenstvo, ki bo med 26. februarjem in 8. marcem v norveškem Trondheimu.

Najvišje je v skupnem seštevku svetovnega pokala je končala Anja Mandeljc na 64. mestu. Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Moj glavni cilj je, da vsi tekači in tekačice dosežejo svoj potencial. Upam, da bomo letos nekajkrat konkurenčni in se borili za najvišja mesta v svetovnem pokalu, še posebej pa na SP v Trondheimu. Mogoče se malo več letos v primerjavi z lani osredotočamo na sprint in upam, da bo ekipni sprint v Trondheimu za nas dobra disciplina," je o prihajajoči sezoni dejal spremljevalec nekdanje slovenske tekačice Katje Višnar.

Raje teče na cesti kot na smučeh

Trikratni dobitnik malega kristalnega globusa za seštevek sprinta je eno izmed svojih 13 posamičnih zmag v svetovnem pokalu dosegel tudi na prizorišču SP, letos pa bo pred začetkom sezone tekaške smuči zamenjal še za tekaške čevlje, saj bo tekel na ljubljanskem maratonu, ki bo v nedeljo 20. oktobra.

To je na novinarski konferenci ob predstavitvi reprezentance razkril Šimenc, s čimer pa Norvežan ni bil najbolj vesel: "V Ljubljani bom tekel polmaraton, saj sem bil prav tako prejšnji teden bolan. Ta trenutek to sicer ni najbolj gotovo, a bom videl ... Seveda rad treniram, to pa je pozimi težko, saj je veliko dela in potovanj. Poleti imamo nekaj popoldnevov prosto in takrat skušam teči."

Kot je še priznal, pa raje teče po cesti kot na smučeh: "Pravzaprav je zanimivo, raje tečem brez smuči. Ampak menim, da je to zaradi tega, če tečem na smučeh, se potem primerjam s tem, kako je bilo pred nekaj leti, nikoli pa ne bom tako dober, kot sem bil pred časom."