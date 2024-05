Norvežan ostaja na čelu slovenskih smučarskih tekačev

Norvežan Ola Vigen Hattestad in Nejc Brodar tako nadaljujeta delo na čelu najboljše ekipe, kot trenerka se jima bo pridružila Eva Sever Rus. Status A reprezentantov imajo Eva Urevc, Anja Mandeljc, Miha Šimenc, Miha Ličef in najmlajši Nejc Štern, ki je v prejšnji sezoni s 24. mestom dosegel najboljši slovenski rezultat v svetovnem pokalu.

V ekipi B, ki jo bo prav tako trenirala ista trenerska trojka, so Anže Gros, Boštjan Korošec in Vili Črv, v ekipi C pa so tri tekmovalke, Lucija Medja, Nika Ljubič ter Tia Janežič.

Na čelu mladinske ekipe ostaja Rok Grilc z novim pomočnikom Anžetom Obrezo, ki bo bdel še nad ekipo do 18 let ob pomoči Luke Gostinčarja. V mladinski reprezentanci so Zala Zupan, Živa Melihen, Ula Kuhar, Bor Petrovič, Lovrenc Karničar, Jaka Marinko in Tine Šporn.