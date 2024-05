Težki časi za slovensko smučarsko tekačico Evo Urevc

28-letna smučarska tekačica Eva Urevc je v objavi na družbenih omrežjih razkrila, da je sredi letošnje sezone, ko se je znašla v težkem obdobju zaradi zdravstvenih težav sestre Maruše, razmišljala celo o koncu kariere, a si je prav zaradi nje premislila. "Pokazala mi je, da ni ovir, ki jih ne bi mogli premagati," je o lekciji, ki se je je naučila od svoje sestre, zapisala Urevčeva.

Njen zapis objavljamo v celoti:

"Živjo, po zares težkem obdobju za mojo družino in mene, ko sem skoraj odnehala, sem prišla do sklepa, da imam šport preveč rada, da bi vse, kar sem vanj vložila, zavrgla, zato bom še bolj zagnano (in bolj pametno) trenirala in se vrnila močnejša kot kadarkoli prej.

Septembra lani so moji sestri odkrili raka dojke in po tistem se mi je vse podrlo. Poskušal sem normalno tekmovati, a mi ni uspelo, zato sem sezono predčasno končala. Po vsem tem sem si želela samo tega, da sem z družino in največja opora Maruši! Pokazala mi je, da ni ovir, ki jih ne bi mogli premagati! Vidimo se v naslednji sezoni!" je sporočila Urevčeva.

Preberite še: